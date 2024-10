Previsioni Meteo San Giuseppe Vesuviano: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a San Giuseppe Vesuviano indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 19°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal 60% al 97%. La mattina si presenterà con cieli nuvolosi, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 23°C entro le ore centrali della giornata. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24°C. La sera porterà un ulteriore abbassamento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 19°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una temperatura di 19,9°C e un’umidità del 81%. La mattina inizierà con cieli nuvolosi, con temperature che saliranno a 22,2°C entro le 9:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 96%, ma non si prevedono precipitazioni. Proseguendo verso le ore centrali della giornata, le temperature continueranno a salire, raggiungendo un picco di 24°C nel pomeriggio. Le nubi si diraderanno leggermente, con una copertura che scenderà al 67%.

Nel pomeriggio, le temperature si attesteranno attorno ai 23°C, con un’intensità del vento moderata, che varierà tra i 4,1 km/h e i 7,6 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno all’1%. Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, con poche nuvole e temperature che scenderanno fino a 19,9°C entro le 23:00.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giuseppe Vesuviano nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con cieli più sereni e temperature in lieve calo. Gli amanti del clima temperato troveranno queste condizioni favorevoli per attività all’aperto, mentre le notti potrebbero risultare fresche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a San Giuseppe Vesuviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.9° perc. +20° Assenti 1.9 SO max 2.4 Libeccio 81 % 1025 hPa 3 nubi sparse +19.2° perc. +19.4° Assenti 1.5 NNO max 1.7 Maestrale 84 % 1024 hPa 6 cielo coperto +19.2° perc. +19.3° Assenti 1.9 ENE max 2.3 Grecale 83 % 1023 hPa 9 cielo coperto +22.2° perc. +22.2° Assenti 3.3 OSO max 2.2 Libeccio 66 % 1024 hPa 12 cielo coperto +23.9° perc. +23.9° Assenti 6.6 OSO max 4.6 Libeccio 57 % 1023 hPa 15 nubi sparse +23.1° perc. +23° Assenti 6.3 OSO max 4.1 Libeccio 62 % 1022 hPa 18 nubi sparse +21.3° perc. +21.3° prob. 11 % 3.4 OSO max 3.6 Libeccio 71 % 1022 hPa 21 poche nuvole +20.5° perc. +20.6° prob. 11 % 1.1 OSO max 2.5 Libeccio 75 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 17:03

