Previsioni Meteo San Giuseppe Vesuviano: tutti i dettagli per domani mercoledì 30 ottobre

Mercoledì 30 Ottobre a San Giuseppe Vesuviano si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La temperatura percepita sarà in linea con quella reale, garantendo un comfort climatico ottimale. La velocità del vento rimarrà contenuta, contribuendo a rendere la giornata ancora più piacevole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18,9°C con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà la visibilità. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sereno, e le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 17,9°C alle prime luci dell’alba. La mattina si aprirà con un cielo completamente sereno e temperature che saliranno rapidamente fino a toccare i 24°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 43%, mentre il vento soffierà leggermente da ovest, con intensità che non supererà i 6,3 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere lentamente, stabilizzandosi attorno ai 21°C. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di un bel sole. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma non sarà sufficiente a creare disagio.

La sera porterà con sé temperature che si aggireranno intorno ai 19°C, mantenendo il cielo sereno. Le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con un vento che si farà sentire solo in modo lieve. L’umidità si attesterà attorno al 61%, senza particolari variazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giuseppe Vesuviano nei prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la stabilità meteorologica potrebbe continuare anche nei giorni successivi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a San Giuseppe Vesuviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.6° perc. +18.4° Assenti 2.9 NE max 3.7 Grecale 69 % 1023 hPa 4 cielo sereno +17.9° perc. +17.7° Assenti 2.5 NNE max 4 Grecale 72 % 1023 hPa 7 cielo sereno +18.8° perc. +18.5° Assenti 2.4 NE max 3.7 Grecale 67 % 1023 hPa 10 cielo sereno +22.9° perc. +22.4° Assenti 2.2 NO max 4 Maestrale 47 % 1023 hPa 13 cielo sereno +23.7° perc. +23.3° Assenti 6.3 O max 6.8 Ponente 45 % 1021 hPa 16 cielo sereno +21.6° perc. +21.3° Assenti 5.4 O max 7.3 Ponente 55 % 1021 hPa 19 cielo sereno +20.6° perc. +20.3° Assenti 4.6 NE max 6.7 Grecale 60 % 1022 hPa 22 cielo sereno +19.4° perc. +19° Assenti 2.3 ENE max 4.8 Grecale 62 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:57

