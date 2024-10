Previsioni Meteo San Lazzaro di Savena: il bollettino per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a San Lazzaro di Savena indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da piogge leggere nel corso della mattina e del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15,4°C e i 18,5°C, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 24,8 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto elevata, superando il 90% durante gran parte della giornata.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da Est – Sud Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e si registreranno le prime piogge leggere a partire dalle 10:00. Le temperature si aggireranno intorno ai 18°C, con una leggera diminuzione prevista verso mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,4 km/h. L’umidità, in questa fase, si manterrà attorno all’85%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento dell’intensità delle piogge, che passeranno da leggere a moderate. Le temperature scenderanno fino a 17°C, con picchi di 17,8°C alle 13:00. La velocità del vento sarà vivace, con raffiche che potranno raggiungere i 24,8 km/h. L’umidità continuerà a rimanere elevata, superando il 90%.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. Il vento si calmerà, ma rimarrà presente, con velocità che scenderanno a circa 5,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 96%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a San Lazzaro di Savena mostrano un trend di stabilità con cieli nuvolosi e temperature miti. Giovedì si prevede un lieve miglioramento, con possibilità di schiarite, mentre per Venerdì si attende un ulteriore aumento delle temperature, accompagnato da un cielo parzialmente nuvoloso. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni di pioggia e nuvolosità potrebbero persistere anche nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.2° perc. +17.3° Assenti 4.2 ESE max 6 Scirocco 90 % 1021 hPa 3 cielo coperto +16.5° perc. +16.6° Assenti 5.6 ESE max 8.1 Scirocco 92 % 1020 hPa 6 cielo coperto +15.7° perc. +15.8° Assenti 5.3 ESE max 6.7 Scirocco 94 % 1020 hPa 9 cielo coperto +18° perc. +18.1° prob. 12 % 8.6 E max 13.4 Levante 86 % 1021 hPa 12 pioggia leggera +18.4° perc. +18.6° 0.41 mm 11.6 E max 18.6 Levante 86 % 1019 hPa 15 pioggia leggera +17° perc. +17.2° 0.19 mm 13.4 E max 24.8 Levante 93 % 1019 hPa 18 cielo coperto +16.6° perc. +16.8° prob. 80 % 6.9 E max 14.4 Levante 96 % 1019 hPa 21 cielo coperto +15.7° perc. +15.8° prob. 2 % 2.1 E max 4 Levante 97 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:23

