Previsioni Meteo San Lazzaro di Savena: tutti i dettagli per domani venerdì 1 novembre

Le previsioni meteo per Venerdì 1 Novembre a San Lazzaro di Savena indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 13,8°C e i 19,7°C, mentre i venti si presenteranno leggeri, provenienti principalmente da sud-ovest. L’umidità rimarrà piuttosto alta, con valori che si attesteranno intorno all’80%.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno con temperature che scenderanno fino a +13,0°C. La mattina seguirà con condizioni simili, mantenendo un cielo sereno e temperature che raggiungeranno i +19,4°C intorno a mezzogiorno. Durante questa fase della giornata, la copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con percentuali che non supereranno il 6%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 5,3 km/h e i 6,4 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si manterranno attorno ai 19°C, con picchi di 19,7°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 62%. I venti continueranno a soffiare da nord-ovest, mantenendo una velocità moderata. Le condizioni di precipitazione rimarranno assenti, garantendo una giornata asciutta.

La sera porterà con sé un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con nuvole sparse che raggiungeranno percentuali fino al 78%. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 14°C. I venti si manterranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 7 km/h e i 8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Lazzaro di Savena nei prossimi giorni suggeriscono un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera instabilità prevista per il fine settimana. Si raccomanda di tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo potrebbero subire variazioni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a San Lazzaro di Savena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.5° perc. +13° Assenti 5.6 OSO max 5.7 Libeccio 82 % 1025 hPa 4 cielo sereno +12.8° perc. +12.2° Assenti 6.2 SO max 6.1 Libeccio 80 % 1025 hPa 7 cielo sereno +13.4° perc. +12.8° Assenti 6.4 OSO max 6.9 Libeccio 78 % 1025 hPa 10 cielo sereno +18° perc. +17.5° Assenti 4 NO max 3.8 Maestrale 64 % 1025 hPa 13 nubi sparse +19.7° perc. +19.3° Assenti 3.9 NO max 4.2 Maestrale 60 % 1023 hPa 16 nubi sparse +16.2° perc. +15.8° Assenti 2.2 OSO max 2.6 Libeccio 75 % 1023 hPa 19 poche nuvole +14.7° perc. +14.3° Assenti 7.3 SO max 7.1 Libeccio 79 % 1023 hPa 22 nubi sparse +14° perc. +13.4° Assenti 8 SO max 7.7 Libeccio 72 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:59

