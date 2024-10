Previsioni Meteo San Lazzaro di Savena: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a San Lazzaro di Savena indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo nuvoloso. La temperatura si manterrà su valori moderati, con massime che raggiungeranno i 22°C. La presenza di umidità elevata e venti leggeri contribuirà a creare una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con un’umidità che rimarrà alta, attorno al 97%. I venti saranno deboli, provenienti da Sud Est, con velocità di circa 2-4 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo subiranno un leggero miglioramento, con la possibilità di schiarite. Tuttavia, si prevedono ancora piogge leggere, specialmente nelle prime ore del giorno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 21°C entro le ore centrali della mattina. La copertura nuvolosa si ridurrà, passando dal 100% al 46%. I venti si manterranno leggeri, con direzione variabile.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della probabilità di pioggia, con valori di copertura nuvolosa che si attesteranno attorno all’81-89%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 20°C. Le piogge saranno di intensità leggera, con accumuli che non supereranno i 0.99 mm. Anche in questo frangente, i venti rimarranno moderati, con velocità che varieranno tra 5 e 7 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 16°C. Le piogge continueranno a manifestarsi, sebbene con minore intensità. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 79-83%, e l’umidità rimarrà elevata, intorno al 94%. I venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a circa 3-4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per San Lazzaro di Savena nei prossimi giorni mostrano una tendenza a un miglioramento, con una diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, si raccomanda di prestare attenzione alle condizioni meteo, poiché la variabilità atmosferica potrebbe continuare a influenzare il tempo locale. Domani, si prevede un cielo più sereno e temperature in aumento, mentre dopodomani si assisterà a un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a San Lazzaro di Savena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.5° perc. +17.8° 0.15 mm 2.3 SE max 3.6 Scirocco 97 % 1016 hPa 3 pioggia leggera +17.2° perc. +17.5° 0.44 mm 4.2 SSE max 5.8 Scirocco 97 % 1015 hPa 6 cielo coperto +16.9° perc. +17.1° prob. 81 % 5.8 SE max 7.3 Scirocco 95 % 1015 hPa 9 nubi sparse +20° perc. +20.2° prob. 8 % 5.4 O max 8.2 Ponente 80 % 1016 hPa 12 nubi sparse +22° perc. +22.1° prob. 4 % 5.1 NO max 6.6 Maestrale 69 % 1015 hPa 15 pioggia leggera +20.3° perc. +20.4° 0.78 mm 6 NNE max 8.7 Grecale 78 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +16.8° perc. +17° 0.82 mm 5.9 E max 10 Levante 94 % 1016 hPa 21 pioggia leggera +15.9° perc. +16.1° 0.2 mm 3 E max 4.4 Levante 97 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 18:20

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.