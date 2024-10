Previsioni Meteo San Miniato: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 21 Ottobre, San Miniato si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un clima mite e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,8°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’87%. Con il passare delle ore, le previsioni del tempo indicano un miglioramento delle condizioni, con un aumento delle temperature durante la mattina.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà sereno, favorendo un riscaldamento graduale. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 22,4°C intorno a mezzogiorno, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità, sebbene alta, si attesterà attorno al 63%, rendendo l’aria piuttosto gradevole. Le previsioni meteo non indicano precipitazioni, e la probabilità di pioggia rimarrà assente.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19,1°C alle ore 16:00. Tuttavia, il clima rimarrà comunque mite e gradevole, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. Le condizioni di umidità si manterranno attorno all’81%, senza alcuna previsione di pioggia.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a schiarirsi, presentandosi sereno con temperature che scenderanno fino a 16°C. Anche in questo frangente, la brezza leggera continuerà a soffiare da Nord Est, mantenendo l’atmosfera fresca e piacevole. L’umidità si attesterà attorno all’85%, senza alcuna previsione di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per San Miniato indicano una giornata di Lunedì 21 Ottobre caratterizzata da un clima sereno e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori gradevoli. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima favorevole e di cieli sereni.

