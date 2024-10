Previsioni Meteo San Miniato: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a San Miniato indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15,1°C e i 21,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,4 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto alta, con valori che raggiungeranno l’87% durante le prime ore della giornata.

Nella notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 97%. Le temperature si manterranno intorno ai 15,3°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La velocità del vento sarà contenuta, con direzione prevalentemente da Est – Nord Est. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 86%.

Durante la mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che sostituiranno il cielo coperto. Le temperature saliranno progressivamente, toccando i 21,1°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà bassa, con valori che non supereranno i 4,9 km/h. L’umidità, sebbene in calo, si manterrà comunque sopra il 60%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà ancora nuvoloso, ma con una diminuzione della copertura nuvolosa al 79%. Le temperature raggiungeranno il picco di 21,4°C alle ore 13:00. La situazione del vento rimarrà stabile, con intensità che non supererà i 2,7 km/h. L’umidità continuerà a scendere, attestandosi attorno al 58%.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo nuvoloso, con temperature che si abbasseranno fino a 15,1°C. La velocità del vento sarà moderata, con direzione variabile. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 84%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Miniato mostrano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’atmosfera un po’ pesante. Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti, in quanto le condizioni potrebbero variare nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +14.8° perc. +14.6° Assenti 5.1 ENE max 4.9 Grecale 87 % 1025 hPa 5 nubi sparse +14.4° perc. +14.2° Assenti 4.9 ENE max 4.8 Grecale 88 % 1025 hPa 8 cielo coperto +16.8° perc. +16.6° Assenti 4.8 E max 6.4 Levante 78 % 1026 hPa 11 cielo coperto +20.5° perc. +20.2° Assenti 3.1 ENE max 4 Grecale 63 % 1025 hPa 14 cielo coperto +21.3° perc. +21.1° Assenti 0.9 ENE max 3.1 Grecale 59 % 1024 hPa 17 cielo coperto +17.4° perc. +17.2° Assenti 4 NO max 4.2 Maestrale 75 % 1024 hPa 20 nubi sparse +16° perc. +15.8° Assenti 3 NNE max 3 Grecale 81 % 1024 hPa 23 nubi sparse +15.1° perc. +14.9° Assenti 3.8 ENE max 3.9 Grecale 84 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 17:08

