Previsioni Meteo San Miniato: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

Martedì 29 Ottobre a San Miniato si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La mattina continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà il clima. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 21,5°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il bel tempo si manterrà, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà sereno con una temperatura di 15,2°C e una leggera brezza proveniente da Nord Est. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, attorno al 3%, e l’umidità si manterrà alta, intorno all’87%. Proseguendo verso le prime ore del giorno, la temperatura scenderà leggermente, ma rimarrà comunque sopra i 14°C.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il clima sarà caratterizzato da poche nuvole e temperature in aumento. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 17°C, mentre a mezzogiorno si raggiungerà il picco di 21,5°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3 e i 4 km/h, e la probabilità di precipitazioni rimarrà assente.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, con un cielo sereno e una leggera brezza. La copertura nuvolosa sarà minima, e l’umidità si manterrà attorno al 60%. La sera porterà un abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per San Miniato indicano una giornata di bel tempo, con temperature piacevoli e assenza di precipitazioni. Nei prossimi giorni, si prevede che le condizioni meteo rimarranno stabili, con temperature simili e cieli sereni, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. La situazione climatica si manterrà favorevole, e gli abitanti di San Miniato potranno godere di un clima mite e piacevole.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.8° perc. +14.6° Assenti 3.6 ENE max 3.5 Grecale 88 % 1024 hPa 5 poche nuvole +14.2° perc. +14° Assenti 3.4 ENE max 3.6 Grecale 89 % 1024 hPa 8 poche nuvole +17° perc. +16.8° Assenti 4.7 ENE max 5.8 Grecale 78 % 1025 hPa 11 poche nuvole +20.8° perc. +20.6° Assenti 2.6 E max 3.9 Levante 64 % 1024 hPa 14 cielo sereno +21.8° perc. +21.6° prob. 4 % 1.3 NNE max 2.2 Grecale 60 % 1023 hPa 17 cielo sereno +17.8° perc. +17.6° prob. 8 % 3.2 NNO max 3.5 Maestrale 77 % 1023 hPa 20 cielo sereno +16.3° perc. +16.2° Assenti 2.4 NE max 2.7 Grecale 84 % 1024 hPa 23 cielo sereno +15.4° perc. +15.2° Assenti 3 ENE max 3 Grecale 86 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 17:07

