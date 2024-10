Previsioni Meteo San Miniato: tutti i dettagli per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Miniato di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 21,8°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 11,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, oscillando attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1020 hPa. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, sebbene il cielo grigio possa influenzare l’atmosfera.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 96%, e la probabilità di pioggia sarà bassa, intorno al 35%. La ventilazione sarà leggera, con una velocità di circa 5,7 km/h proveniente da est.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 20,6°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa continuerà a mantenersi alta, attorno al 99%, mentre la probabilità di pioggia si ridurrà ulteriormente, attestandosi attorno all’8%. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, rendendo l’aria fresca ma gradevole.

Il pomeriggio porterà un leggero aumento delle temperature, con valori che toccheranno i 21,8°C. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 98%. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, intorno all’11%, e il vento continuerà a soffiare leggero, rendendo la giornata piacevole per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 16,7°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 91%. La probabilità di pioggia aumenterà leggermente, arrivando al 26%, ma senza previsioni di eventi significativi. La ventilazione si farà più leggera, con raffiche che non supereranno i 5,3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Miniato indicano una giornata di Sabato 26 Ottobre caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, senza particolari eventi atmosferici da segnalare. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una continua presenza di nuvole. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste giornate, tenendo conto della leggera umidità e della copertura nuvolosa.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a San Miniato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.9° perc. +16° prob. 53 % 5.6 ENE max 5.7 Grecale 95 % 1022 hPa 4 cielo coperto +15.4° perc. +15.5° prob. 39 % 5.9 ENE max 5.9 Grecale 95 % 1022 hPa 7 cielo coperto +16.5° perc. +16.6° prob. 12 % 5.2 E max 7.2 Levante 92 % 1022 hPa 10 cielo coperto +19.7° perc. +19.8° prob. 8 % 6.7 E max 9.6 Levante 79 % 1022 hPa 13 cielo coperto +21.8° perc. +21.8° prob. 15 % 5.5 ESE max 11.2 Scirocco 68 % 1021 hPa 16 cielo coperto +19.3° perc. +19.4° prob. 8 % 4.8 ENE max 6 Grecale 80 % 1020 hPa 19 cielo coperto +17.4° perc. +17.4° prob. 18 % 3.8 SE max 4.2 Scirocco 86 % 1021 hPa 22 cielo coperto +16.5° perc. +16.5° prob. 28 % 4.4 ESE max 4.7 Scirocco 90 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 17:11

