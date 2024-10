Previsioni Meteo San Miniato: tutti i dettagli per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a San Miniato indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. La pioggia leggera accompagnerà gran parte della giornata, con un aumento dell’intensità delle precipitazioni nella fascia centrale della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +15°C e +18°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, attorno al 95%. I venti saranno prevalentemente deboli, provenienti da est-nord-est.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa quasi totale, con temperature che si attesteranno intorno ai +15°C. La velocità del vento sarà contenuta, intorno ai 4-5 km/h.

Durante la mattina, si prevede un proseguimento della pioggia leggera, con temperature che saliranno fino a +18°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e le precipitazioni si intensificheranno leggermente, con valori di pioggia che potrebbero raggiungere i 1.12 mm intorno alle 12:00. L’umidità continuerà a mantenersi sopra il 90%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. La pioggia leggera persisterà, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16°C. La velocità del vento rimarrà bassa, e le precipitazioni si attesteranno su valori simili a quelli della mattina, con accumuli di pioggia che non supereranno i 0.65 mm.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. La pioggia leggera continuerà a cadere, con una copertura nuvolosa che rimarrà costante. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, rendendo l’atmosfera piuttosto pesante.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Miniato nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento immediato. Si prevede che il maltempo continui anche nei giorni successivi, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non offriranno tregua nel breve periodo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a San Miniato

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15° perc. +15.1° 0.34 mm 4.5 E max 4.4 Levante 95 % 1024 hPa 4 pioggia leggera +14.8° perc. +14.8° 0.12 mm 5.9 E max 6.5 Levante 95 % 1023 hPa 7 pioggia leggera +15.7° perc. +15.7° 0.28 mm 5.8 E max 8.7 Levante 93 % 1023 hPa 10 pioggia leggera +17.9° perc. +18° 0.22 mm 7.6 E max 11.7 Levante 84 % 1023 hPa 13 pioggia leggera +16.7° perc. +16.9° 0.65 mm 6.6 ENE max 11.6 Grecale 94 % 1021 hPa 16 pioggia leggera +16.4° perc. +16.6° 0.22 mm 6.1 ENE max 8.5 Grecale 95 % 1021 hPa 19 pioggia leggera +16.2° perc. +16.3° 0.5 mm 4.9 ENE max 5.3 Grecale 95 % 1021 hPa 22 pioggia leggera +16° perc. +16.2° 0.54 mm 5.6 E max 7.4 Levante 97 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 17:13

