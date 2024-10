Previsioni Meteo San Nicola la Strada: il bollettino per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a San Nicola la Strada indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di schiarita. Durante la notte, si registreranno piogge leggere e moderate, con temperature che si manterranno attorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che si attesterà intorno all’88%. Con l’arrivo della mattina, le piogge continueranno, ma si prevede un graduale miglioramento nel corso della giornata.

Nel dettaglio, durante la notte, le temperature si manterranno tra i 18°C e i 18,7°C, con piogge moderate che porteranno a un accumulo di circa 1,99mm di pioggia. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da Nord Est. Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo non cambieranno drasticamente, con piogge leggere che continueranno a interessare la zona fino alle ore 11:00, quando si registreranno temperature intorno ai 23,5°C. La copertura nuvolosa inizierà a diradarsi, portando a un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Nel pomeriggio, si assisterà a un ulteriore miglioramento, con la presenza di nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22,8°C. Le precipitazioni si ridurranno, e la probabilità di pioggia scenderà notevolmente. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 15,1km/h. Questo trend di miglioramento continuerà fino alla sera, quando le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con cielo coperto e una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 20 Ottobre a San Nicola la Strada evidenziano una giornata che inizierà con piogge e umidità elevata, ma che si evolverà verso condizioni più stabili nel pomeriggio e nella sera. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature in aumento e una diminuzione delle precipitazioni. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di un clima più favorevole nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a San Nicola la Strada

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.5° perc. +18.7° 0.47 mm 6.5 NE max 7.7 Grecale 88 % 1015 hPa 3 pioggia moderata +18.3° perc. +18.5° 1.99 mm 4.6 E max 7.5 Levante 89 % 1015 hPa 6 pioggia leggera +18.2° perc. +18.4° 0.67 mm 3.5 ENE max 6.1 Grecale 89 % 1017 hPa 9 pioggia leggera +21.6° perc. +21.6° 0.28 mm 6.9 ENE max 10.7 Grecale 70 % 1019 hPa 12 nubi sparse +23.9° perc. +23.8° prob. 68 % 11.2 ENE max 14.7 Grecale 58 % 1019 hPa 15 nubi sparse +22.8° perc. +22.8° prob. 56 % 14.5 NE max 19.7 Grecale 61 % 1019 hPa 18 nubi sparse +20.2° perc. +20.3° prob. 41 % 13.2 NE max 23.1 Grecale 76 % 1022 hPa 21 cielo coperto +19.9° perc. +19.9° prob. 5 % 11.7 NE max 21.2 Grecale 76 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:10

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.