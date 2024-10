Previsioni Meteo San Nicola la Strada: il bollettino per la prossima settimana 7 – 10 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 7 Ottobre, si registreranno nubi sparse con una copertura del 46% e una temperatura di 17,8°C. La mattina, il cielo sarà coperto con una copertura del 98% e la temperatura salirà a 18°C. Nel pomeriggio, si prevede una temperatura di 23,9°C con nubi sparse e una copertura del 34%. Martedì, il cielo sarà coperto con pioggia prevista in serata. Mercoledì, si assisterà a pioggia moderata e temperature intorno ai 19,4°C. Giovedì, il clima si stabilizzerà con un cielo sereno e temperature attorno ai 19,8°C.

Lunedì 7 Ottobre

Nella notte di Lunedì 7 Ottobre, si registreranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 46%. La temperatura si attesterà intorno ai 17,8°C, con una temperatura percepita di 17,5°C. La velocità del vento sarà di 1,4 km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 4,1 km/h. L’umidità si manterrà al 71%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 98%. La temperatura salirà a 18°C, con una percezione di 17,7°C. La velocità del vento aumenterà leggermente a 1,9 km/h da Sud Ovest. L’umidità scenderà al 70% e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1016 hPa.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a mostrare nubi sparse con una copertura nuvolosa del 34%. La temperatura raggiungerà i 23,9°C, mentre la temperatura percepita sarà di 23,6°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 9,9 km/h da Ovest-Sud Ovest. L’umidità si manterrà al 48% e la pressione atmosferica sarà di 1017 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 60%. La temperatura scenderà a 20,1°C, con una percezione di 19,9°C. La velocità del vento sarà di 3,3 km/h da Nord Ovest, con umidità al 66% e pressione atmosferica a 1018 hPa.

Martedì 8 Ottobre

Durante la notte di Martedì 8 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 93%. La temperatura si attesterà intorno ai 19,1°C, con una temperatura percepita di 18,8°C. La velocità del vento sarà di 2,1 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 2,8 km/h. L’umidità si manterrà al 70%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1018 hPa.

Nella mattina, il meteo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura salirà a 20,4°C, con una percezione di 20,1°C. La velocità del vento aumenterà a 1,4 km/h da Est-Nord Est. L’umidità scenderà al 63% e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1016 hPa.

Nel pomeriggio, si registreranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 46%. La temperatura raggiungerà i 26,1°C, mentre la temperatura percepita sarà di 26,1°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 17,9 km/h da Sud-Sud Ovest. L’umidità si manterrà al 45% e la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa.

Infine, nella sera, il meteo prevede forte pioggia con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura scenderà a 19,1°C, con una percezione di 19,2°C. La velocità del vento sarà di 4,7 km/h da Sud, con umidità al 83% e pressione atmosferica a 1014 hPa.

Mercoledì 9 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 9 Ottobre, si prevede pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 96%. La temperatura si attesterà intorno ai 19,4°C, con una temperatura percepita di 19,7°C. La velocità del vento sarà di 13,2 km/h proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 28,6 km/h. L’umidità si manterrà al 85%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Durante la mattina, il meteo continuerà a mostrare pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 75%. La temperatura salirà a 19,2°C, con una percezione di 19,3°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 8,9 km/h da Sud-Ovest. L’umidità scenderà al 84% e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1013 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 67%. La temperatura raggiungerà i 22,5°C, mentre la temperatura percepita sarà di 22,6°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 8,6 km/h da Sud Ovest. L’umidità si manterrà al 69% e la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa.

Infine, nella sera, si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 8%. La temperatura scenderà a 20,7°C, con una percezione di 20,9°C. La velocità del vento sarà di 7,4 km/h da Sud Ovest, con umidità al 81% e pressione atmosferica a 1012 hPa.

Giovedì 10 Ottobre

Durante la notte di Giovedì 10 Ottobre, il cielo sarà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 60%. La temperatura si attesterà intorno ai 19,8°C, con una temperatura percepita di 20,1°C. La velocità del vento sarà di 5,7 km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 11,8 km/h. L’umidità si manterrà al 87%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1011 hPa.

Nella mattina, il meteo prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 10%. La temperatura salirà a 19,7°C, con una percezione di 20°C. La velocità del vento aumenterà a 5,4 km/h da Sud-Sud Ovest. L’umidità scenderà al 87% e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1011 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 39%. La temperatura raggiungerà i 19,8°C, mentre la temperatura percepita sarà di 20,1°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 4,9 km/h da Sud. L’umidità si manterrà al 87% e la pressione atmosferica sarà di 1010 hPa.

Infine, nella sera, il meteo prevede un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura scenderà a 20,5°C, con una percezione di 20,7°C. La velocità del vento sarà di 6,5 km/h da Sud Ovest, con umidità al 83% e pressione atmosferica a 1012 hPa.

Conclusioni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un inizio di settimana caratterizzato da temperature moderate e una prevalenza di nubi sparse, con un picco di pioggia previsto per Martedì. Mercoledì si assisterà a un miglioramento temporaneo, con schiarite e temperature più elevate, mentre Giovedì si prevede un ritorno a condizioni più stabili e serene. È consigliabile prepararsi per eventuali piogge nei giorni centrali della settimana, mentre il clima si stabilizzerà verso il fine settimana.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.