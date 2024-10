Previsioni Meteo San Nicola la Strada: tutti i dettagli per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di San Nicola la Strada per Lunedì 14 Ottobre si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da cieli prevalentemente sereni, che si trasformeranno in nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 17,9°C della notte e i 24,8°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 11 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 70%, rendendo l’aria leggermente umida, ma non sgradevole.

Durante la notte, i cieli saranno coperti con una temperatura che si aggirerà intorno ai 17,9°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con un’87% di nuvole. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 2,9 km/h, proveniente da Nord.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 24,1°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà drasticamente, con valori che scenderanno fino al 3%. Il vento si farà sentire di più, raggiungendo una velocità di 6,6 km/h.

Nel pomeriggio, le nubi sparse faranno la loro comparsa, ma non si prevedono precipitazioni. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24,5°C, con un’umidità che varierà tra il 42% e il 47%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole.

Con l’arrivo della sera, i cieli torneranno a coprirsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 19°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 3,4 km/h, e l’umidità aumenterà fino a toccare il 68%.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Nicola la Strada indicano una giornata di Lunedì 14 Ottobre caratterizzata da un inizio sereno, seguito da nubi sparse nel pomeriggio e un ritorno a cieli coperti in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un’ulteriore instabilità, con possibilità di piogge e un abbassamento delle temperature. Sarà quindi opportuno monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a San Nicola la Strada

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.9° perc. +17.6° Assenti 2.9 N max 3.4 Tramontana 70 % 1020 hPa 3 cielo coperto +17.1° perc. +16.8° Assenti 3.8 NE max 3.8 Grecale 73 % 1019 hPa 6 nubi sparse +17° perc. +16.7° Assenti 4.7 NE max 5.7 Grecale 72 % 1019 hPa 9 cielo sereno +22° perc. +21.6° Assenti 1.8 ENE max 3.1 Grecale 52 % 1020 hPa 12 cielo sereno +24.6° perc. +24.3° Assenti 9.3 OSO max 8.5 Libeccio 43 % 1019 hPa 15 nubi sparse +23.6° perc. +23.2° Assenti 11 OSO max 8.8 Libeccio 47 % 1018 hPa 18 nubi sparse +20.1° perc. +19.7° Assenti 4.8 ONO max 5.6 Maestrale 62 % 1019 hPa 21 cielo coperto +19.3° perc. +19° Assenti 2.8 NO max 4 Maestrale 68 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:19

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.