Previsioni Meteo San Nicola la Strada: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a San Nicola la Strada si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura si attesterà intorno ai 18,8°C. La mattina porterà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 27,1°C nel primo pomeriggio, con una buona presenza di sole e poche nuvole. La sera vedrà un leggero abbassamento delle temperature, mantenendosi comunque su valori miti.

Durante la notte, le previsioni meteo indicano un cielo con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà attorno ai 18,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 64%, con una leggera brezza proveniente da Nord. L’umidità si manterrà intorno al 69%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a poche nuvole. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 21,8°C alle 08:00 e i 25°C alle 10:00. La velocità del vento varierà tra i 4,5 km/h e i 6,3 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Est e Ovest. L’umidità scenderà fino al 44% intorno a mezzogiorno, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con qualche nuvola, e le temperature toccheranno il picco di 27,1°C alle 13:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori attorno all’8%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole. L’umidità si attesterà attorno al 39%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1018 hPa.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 21°C. Il cielo presenterà ancora nubi sparse, con una copertura che varierà dal 30% al 65%. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi tra i 1,9 km/h e i 2,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Nicola la Strada indicano una giornata di Martedì caratterizzata da un clima mite e soleggiato, con temperature che si manterranno gradevoli. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima favorevole e di un’atmosfera serena.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a San Nicola la Strada

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.8° perc. +18.5° Assenti 3 N max 3.2 Tramontana 69 % 1020 hPa 3 nubi sparse +18.3° perc. +18° Assenti 3.1 NNE max 3.1 Grecale 69 % 1019 hPa 6 nubi sparse +18.4° perc. +18° Assenti 4.5 NE max 5.2 Grecale 68 % 1019 hPa 9 poche nuvole +23.5° perc. +23.2° Assenti 2.6 ENE max 4.8 Grecale 49 % 1020 hPa 12 poche nuvole +26.8° perc. +26.7° Assenti 4.7 OSO max 3.6 Libeccio 40 % 1019 hPa 15 poche nuvole +26.2° perc. +26.2° Assenti 8.8 OSO max 5.7 Libeccio 44 % 1018 hPa 18 poche nuvole +21.9° perc. +21.8° Assenti 4.5 O max 5.3 Ponente 61 % 1019 hPa 21 nubi sparse +21° perc. +20.8° Assenti 2 NNO max 2.9 Maestrale 64 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:17

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.