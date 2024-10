Previsioni Meteo San Nicola la Strada: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a San Nicola la Strada si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che varieranno nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano che la mattina inizierà con un clima mite, mentre nel pomeriggio si assisterà a un leggero abbassamento delle temperature. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100% durante le ore centrali della giornata. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, oscillando attorno al 65-75%.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 18,5°C. La brezza leggera proveniente da Nord Est accompagnerà la serata, con una velocità del vento che si manterrà sotto i 6 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 92% entro le ore 09:00. Le temperature saliranno fino a toccare i 24°C intorno a mezzogiorno, con una temperatura percepita di 23,6°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 47%, favorendo un clima piuttosto gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature inizieranno a scendere, arrivando a 20°C alle ore 18:00. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 9,5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi attorno al 65%.

La sera porterà un parziale diradamento delle nuvole, con la presenza di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19°C, mentre l’umidità rimarrà costante. La brezza leggera continuerà a soffiare da Nord, mantenendo un clima fresco e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Nicola la Strada indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera diminuzione delle temperature, ma senza particolari eventi meteorologici avversi. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle belle giornate autunnali.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +18.2° perc. +18° Assenti 4.9 NE max 5.6 Grecale 74 % 1024 hPa 4 poche nuvole +17.5° perc. +17.3° Assenti 5.4 NE max 6 Grecale 77 % 1024 hPa 7 nubi sparse +18.8° perc. +18.5° Assenti 5.1 NE max 6.9 Grecale 70 % 1025 hPa 10 cielo coperto +22.6° perc. +22.3° Assenti 1.6 NE max 3.2 Grecale 53 % 1024 hPa 13 cielo coperto +24.1° perc. +23.8° Assenti 4.3 ONO max 4.8 Maestrale 47 % 1023 hPa 16 cielo coperto +21.5° perc. +21.2° Assenti 8.2 O max 9.5 Ponente 58 % 1023 hPa 19 cielo coperto +19.6° perc. +19.4° Assenti 2.9 NNO max 4.1 Maestrale 65 % 1023 hPa 22 nubi sparse +18.7° perc. +18.4° Assenti 3.4 NNE max 3.7 Grecale 67 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:58

