Previsioni Meteo San Nicola la Strada: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 2 Ottobre a San Nicola la Strada indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e, infine, in serata, si prevede un possibile incremento delle precipitazioni. I dati meteo suggeriscono che la temperatura si manterrà su valori gradevoli, con una leggera diminuzione nel corso della giornata.

Nella notte, le condizioni saranno di poche nuvole con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,3°C. La copertura nuvolosa sarà del 27% e il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di circa 1,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%. Proseguendo verso la mattina, si assisterà a un cielo sereno, con temperature che saliranno fino a 20°C alle 07:00 e raggiungeranno i 24,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con valori che non supereranno il 25%.

Nel pomeriggio, il meteo cambierà drasticamente: il cielo diventerà coperto e la temperatura scenderà progressivamente, passando da 24,6°C alle 13:00 a 21,6°C alle 18:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, con una leggera brezza che accompagnerà il calo delle temperature. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 67%.

La sera porterà con sé un ulteriore cambiamento: il cielo rimarrà coperto e si prevede l’arrivo di pioggia leggera intorno alle 23:00, con una temperatura di 20,6°C. La copertura nuvolosa sarà dell’87% e il vento si intensificherà, raggiungendo i 7,7 km/h. Le precipitazioni saranno minime, con un accumulo previsto di 0,12 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Nicola la Strada indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Giovedì e Venerdì si prevede un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento, con valori che potrebbero superare i 25°C. Tuttavia, è importante rimanere aggiornati, poiché le condizioni atmosferiche possono variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a San Nicola la Strada

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.3° perc. +18.2° Assenti 1.8 NO max 3 Maestrale 75 % 1015 hPa 3 poche nuvole +17.6° perc. +17.5° Assenti 1.6 NNO max 2.6 Maestrale 78 % 1013 hPa 6 poche nuvole +18.3° perc. +18.2° Assenti 0.3 NNO max 3.6 Maestrale 77 % 1013 hPa 9 cielo sereno +22.8° perc. +22.6° Assenti 7.7 SO max 10.5 Libeccio 56 % 1012 hPa 12 nubi sparse +24.9° perc. +24.6° Assenti 15.4 SO max 18.1 Libeccio 46 % 1011 hPa 15 cielo coperto +22.8° perc. +22.6° Assenti 13 SO max 15.6 Libeccio 57 % 1010 hPa 18 cielo coperto +21.6° perc. +21.6° Assenti 7.5 SO max 11.6 Libeccio 67 % 1010 hPa 21 nubi sparse +20.9° perc. +20.9° prob. 2 % 5.7 S max 14 Ostro 72 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.