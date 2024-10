Previsioni Meteo San Severo: il bollettino per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 27 Ottobre a San Severo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto al mattino, con un graduale miglioramento nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 23,1°C nel primo pomeriggio. La presenza di nubi sparse accompagnerà la giornata, mentre il vento si presenterà debole, rendendo l’atmosfera piuttosto gradevole.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,8°C. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 74%, e il vento soffierà da Sud Est a una velocità di circa 7,7 km/h. Con il passare delle ore, la temperatura percepita scenderà leggermente, ma rimarrà comunque sopra i 17°C.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno tra i 16,3°C e i 22,8°C. L’umidità si manterrà attorno al 75%, mentre il vento si farà più leggero, con velocità che non supereranno i 8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1022 hPa.

Nel pomeriggio, ci sarà un cambiamento significativo. Le nubi si diraderanno, dando spazio a nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 23,1°C alle 13:00, per poi scendere gradualmente fino a 18,5°C alle 18:00. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo fino al 54%. Anche il vento si presenterà più attivo, con raffiche che potranno arrivare fino a 6 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che si ridurrà al 40%. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile. Il vento continuerà a soffiare da Nord Ovest, mantenendosi su valori contenuti.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Severo nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si prevede un inizio di settimana con cieli sereni e temperature gradevoli, mentre verso la metà della settimana potrebbero verificarsi nuove variazioni meteo. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a San Severo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.5° perc. +17.2° Assenti 7.8 SE max 12.4 Scirocco 71 % 1021 hPa 4 cielo coperto +16.2° perc. +15.8° Assenti 8.2 SE max 13 Scirocco 74 % 1021 hPa 7 cielo coperto +17.7° perc. +17.4° Assenti 7.4 SE max 13.5 Scirocco 71 % 1022 hPa 10 cielo coperto +21.4° perc. +21.1° Assenti 4.3 SE max 4.8 Scirocco 58 % 1023 hPa 13 nubi sparse +23.1° perc. +22.9° Assenti 5 NNE max 4.2 Grecale 54 % 1022 hPa 16 nubi sparse +19.8° perc. +19.5° Assenti 4.6 NE max 8 Grecale 66 % 1023 hPa 19 nubi sparse +18.2° perc. +17.9° Assenti 3.1 NO max 3.3 Maestrale 72 % 1024 hPa 22 nubi sparse +17.4° perc. +17.1° Assenti 3.6 NO max 4.4 Maestrale 75 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 16:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.