Previsioni Meteo San Severo: il bollettino per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a San Severo indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle ore della notte e della sera, mentre nel corso della mattina e del pomeriggio si assisterà a momenti di schiarita. I venti si presenteranno moderati, contribuendo a un’ulteriore sensazione di freschezza.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,5°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 67%, e i venti soffieranno da sud-est a una velocità di circa 7,5 km/h. Le condizioni rimarranno stabili, senza precipitazioni previste.

Nella mattina, si registreranno nubi sparse e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 27,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà attorno all’84%, ma non si prevedono piogge. I venti continueranno a soffiare da sud-est, mantenendo una velocità leggera di circa 9-10 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno leggermente a 26°C alle 15:00. L’umidità rimarrà attorno al 42%, mentre i venti si faranno più intensi, raggiungendo i 10-13 km/h. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. I venti si manterranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 22 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando a circa il 66%.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Severo nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con possibilità di schiarite e un abbassamento delle temperature. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni meteo potrebbero cambiare. La giornata di Giovedì si presenterà quindi come un’opportunità per godere di un clima mite, pur mantenendo un occhio attento al cielo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a San Severo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.4° perc. +20.3° prob. 3 % 10.2 SE max 19.5 Scirocco 67 % 1020 hPa 4 cielo coperto +20.5° perc. +20.2° Assenti 8.3 SE max 19.2 Scirocco 64 % 1019 hPa 7 nubi sparse +21.8° perc. +21.6° Assenti 5 SSE max 10.8 Scirocco 59 % 1020 hPa 10 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° Assenti 8.6 SE max 9.6 Scirocco 42 % 1020 hPa 13 cielo coperto +27.3° perc. +27° Assenti 9 ESE max 10.3 Scirocco 39 % 1018 hPa 16 nubi sparse +24° perc. +23.8° Assenti 9.3 SE max 15.8 Scirocco 50 % 1018 hPa 19 cielo coperto +22° perc. +21.8° Assenti 12 SSE max 22 Scirocco 58 % 1018 hPa 22 cielo coperto +20.6° perc. +20.5° Assenti 9.6 SSE max 17.4 Scirocco 67 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:09

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.