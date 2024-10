Previsioni Meteo San Severo: il bollettino per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre, San Severo si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso. Le previsioni meteo indicano che la copertura nuvolosa sarà significativa, con cielo coperto per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i +18°C e i +22,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7,5 km/h. L’umidità si attesterà su livelli elevati, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza atmosferica.

Durante la notte, le temperature si aggireranno intorno ai +18°C, con una copertura nuvolosa che varierà da nubi sparse a cielo coperto. La velocità del vento sarà debole, con direzione prevalentemente meridionale. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 90%.

Nella mattina, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che saliranno fino a +22,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con una leggera diminuzione della velocità del vento. L’umidità si manterrà attorno al 64%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto e le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui +20°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma l’umidità continuerà a essere elevata, intorno al 80%. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, rendendo l’atmosfera più gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai +18°C. Il cielo rimarrà coperto, con umidità che continuerà a mantenersi alta. Anche in questo frangente, la velocità del vento sarà contenuta, contribuendo a un clima tranquillo.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Severo nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che il clima umido persista, rendendo necessarie eventuali precauzioni per chi soffre di allergie o problemi respiratori. La situazione meteo potrebbe migliorare nei giorni successivi, ma per ora, è consigliabile prepararsi a una settimana di tempo variabile e nuvoloso.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a San Severo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18° perc. +18.2° Assenti 3.2 S max 4.7 Ostro 88 % 1027 hPa 3 cielo coperto +17.6° perc. +17.7° Assenti 0.7 SSE max 2.4 Scirocco 90 % 1027 hPa 6 nubi sparse +17.6° perc. +17.8° Assenti 1.6 ENE max 2.2 Grecale 91 % 1027 hPa 9 nubi sparse +21.2° perc. +21.3° Assenti 1 SSE max 4 Scirocco 74 % 1027 hPa 12 nubi sparse +22.9° perc. +22.9° Assenti 3 E max 6.2 Levante 64 % 1026 hPa 15 cielo coperto +21.4° perc. +21.5° prob. 2 % 5.1 NE max 5.9 Grecale 73 % 1026 hPa 18 cielo coperto +19.9° perc. +20° prob. 18 % 5.3 NNE max 7 Grecale 81 % 1027 hPa 21 cielo coperto +19.2° perc. +19.4° prob. 2 % 3.3 NNO max 5.9 Maestrale 85 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:02

