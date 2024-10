Previsioni Meteo San Severo: il bollettino per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a San Severo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 24°C nelle ore centrali, mentre nelle ore serali si assisterà a un lieve abbassamento, con valori che scenderanno fino a 18,6°C. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100% nel pomeriggio e in serata, e si prevedono anche sporadiche piogge, in particolare nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che varieranno tra 19,4°C e 21,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 21,9 km/h. L’umidità si manterrà piuttosto alta, oscillando tra il 56% e il 64%. Non si registreranno precipitazioni significative in questa fase.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 24,8°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento continuerà a mantenersi su valori moderati, con direzione prevalentemente sud-orientale. L’umidità si attesterà attorno al 49%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno un cielo sempre coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24°C. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 62%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente.

La sera porterà un cambiamento nelle condizioni meteo, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature scenderanno ulteriormente, arrivando a 19°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale e le precipitazioni, seppur leggere, si faranno sentire, con valori di pioggia che potranno raggiungere i 0,4 mm. L’umidità aumenterà fino a toccare il 81%, rendendo l’aria più umida e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per San Severo indicano una giornata di Venerdì 18 Ottobre caratterizzata da un cielo coperto e temperature miti, con un possibile arrivo di piogge leggere in serata. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di condizioni simili, con temperature che potrebbero oscillare tra i 18°C e i 24°C, e una continua presenza di nuvole. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tardare a tornare.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a San Severo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.1° perc. +20.8° prob. 4 % 11.4 SSE max 20.8 Scirocco 58 % 1017 hPa 4 cielo coperto +19.4° perc. +19.1° prob. 2 % 9.9 SSE max 18.2 Scirocco 64 % 1017 hPa 7 cielo coperto +21.3° perc. +20.9° prob. 18 % 12.7 SSE max 23.1 Scirocco 57 % 1017 hPa 10 cielo coperto +24.2° perc. +23.9° prob. 16 % 14.8 S max 22.2 Ostro 49 % 1016 hPa 13 cielo coperto +24.6° perc. +24.4° Assenti 12.2 SO max 14.8 Libeccio 49 % 1015 hPa 16 cielo coperto +22.9° perc. +22.8° Assenti 8.2 SSE max 10.8 Scirocco 58 % 1014 hPa 19 cielo coperto +20.8° perc. +20.8° prob. 5 % 4.2 S max 7.4 Ostro 68 % 1015 hPa 22 cielo coperto +19° perc. +19° prob. 29 % 3.2 NO max 3.7 Maestrale 78 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:08

