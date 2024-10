Previsioni Meteo San Severo: tutti i dettagli per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per San Severo nel corso di Sabato 12 Ottobre si presenteranno variabili, con un predominio di nubi sparse e temperature che si manterranno su valori gradevoli durante gran parte della giornata. La previsione del tempo indica un clima fresco al mattino, che si riscalderà progressivamente fino a raggiungere temperature massime intorno ai 22,9°C nel pomeriggio. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, nonostante l’umidità che si manterrà su livelli relativamente elevati.

Durante la notte, si osserveranno poche nuvole con una temperatura che si attesterà attorno ai 16,8°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, con un’umidità al 79% e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma già a partire dalle 08:00 si assisterà a un parziale diradamento delle nubi. Le temperature si muoveranno tra i 16,5°C e i 22,9°C, con un’umidità che scenderà fino al 48% intorno a mezzogiorno. I venti saranno moderati, con velocità che varieranno tra i 5,5 km/h e i 12,4 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22,4°C. L’umidità si manterrà tra il 48% e il 60%, mentre i venti continueranno a soffiare da Nord – Nord Est, con intensità leggera. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 83% di nuvolosità. I venti si faranno più deboli, con velocità che non supereranno i 3 km/h. L’umidità, invece, si manterrà elevata, attestandosi attorno al 77%.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Severo nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Domenica si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative variazioni termiche. Lunedì, invece, si assisterà a un possibile miglioramento delle condizioni, con un ritorno di cieli sereni e temperature in lieve aumento. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di queste giornate per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a San Severo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.6° perc. +16.4° Assenti 3 NO max 4.9 Maestrale 79 % 1016 hPa 4 nubi sparse +15.9° perc. +15.6° Assenti 4.4 NNO max 6.2 Maestrale 81 % 1016 hPa 7 nubi sparse +18.4° perc. +18.1° Assenti 7.2 NNO max 10.7 Maestrale 70 % 1018 hPa 10 poche nuvole +22° perc. +21.6° Assenti 11.2 N max 9 Tramontana 52 % 1018 hPa 13 nubi sparse +22.9° perc. +22.4° Assenti 13.9 NNE max 10.7 Grecale 48 % 1017 hPa 16 nubi sparse +20.2° perc. +19.8° Assenti 11.5 NNE max 13.6 Grecale 60 % 1017 hPa 19 nubi sparse +17.6° perc. +17.4° Assenti 4.5 NNO max 7.3 Maestrale 76 % 1018 hPa 22 nubi sparse +16.9° perc. +16.7° Assenti 0.9 SSO max 3 Libeccio 78 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:17

