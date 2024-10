Previsioni Meteo Sanremo: il bollettino per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Sanremo indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cieli prevalentemente sereni e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 18°C, con una leggera brezza proveniente da nord. La mattina si presenterà con cieli sereni e una graduale salita delle temperature, che raggiungeranno i 20°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C. La sera porterà nuovamente cieli sereni e temperature in calo, mantenendosi sui 18°C.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Sanremo godrà di un cielo completamente sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,8°C. La velocità del vento sarà leggera, variando tra gli 6,3 km/h e i 9 km/h, proveniente principalmente da nord. L’umidità si manterrà attorno al 73%, garantendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il sole si alzerà e le temperature inizieranno a salire. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 19,5°C, mentre alle 10:00 si raggiungerà i 20,3°C. Il vento continuerà a soffiare leggermente, con raffiche che non supereranno i 12 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi intorno al 61%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno a partire dalle 17:00. Tuttavia, le temperature rimarranno gradevoli, oscillando tra i 19°C e i 20°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e piacevole.

La sera si preannuncia serena, con temperature che scenderanno nuovamente attorno ai 18°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, permettendo al cielo di tornare a essere limpido. Le condizioni di meteo favorevoli si manterranno fino a tarda notte, con un’umidità che si attesterà intorno al 58%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sanremo nei prossimi giorni si presenteranno stabili, con un predominio di cieli sereni e temperature miti. Domani, si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre dopodomani potrebbe esserci un lieve cambiamento con l’arrivo di nuvole, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima favorevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Sanremo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.7° perc. +18.5° Assenti 8.5 NNE max 9.8 Grecale 72 % 1023 hPa 4 cielo sereno +18.4° perc. +18.1° Assenti 7.8 N max 7.8 Tramontana 66 % 1023 hPa 7 cielo sereno +18.6° perc. +18.1° Assenti 8.2 NNE max 9.3 Grecale 63 % 1024 hPa 10 cielo sereno +20.3° perc. +20° Assenti 9.8 E max 11.2 Levante 63 % 1024 hPa 13 cielo sereno +20.5° perc. +20.4° Assenti 12.7 E max 15.6 Levante 70 % 1023 hPa 16 cielo sereno +19.3° perc. +19.3° Assenti 9.5 ENE max 12 Grecale 78 % 1023 hPa 19 nubi sparse +18.9° perc. +18.7° Assenti 10.4 NNE max 11.4 Grecale 71 % 1024 hPa 22 cielo sereno +18.5° perc. +18° Assenti 9.6 N max 9.4 Tramontana 60 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 17:16

