Previsioni Meteo Sanremo: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

Le condizioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Sanremo si presenteranno favorevoli, con cieli prevalentemente sereni e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno temperature attorno ai 19°C, con una leggera brezza proveniente da nord. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo un cielo limpido. Con l’arrivo della mattina, le temperature saliranno, raggiungendo i 20°C e mantenendo condizioni di cielo sereno. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole.

Nel corso del pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, con una leggera diminuzione verso la sera. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con poche nuvole sparse che non influenzeranno il bel tempo. La velocità del vento sarà moderata, contribuendo a mantenere un clima fresco e gradevole. La sera porterà cieli sereni e temperature che si attesteranno intorno ai 18°C, con un’umidità che si manterrà su livelli accettabili.

In sintesi, le previsioni del tempo per Lunedì a Sanremo indicano una giornata caratterizzata da un clima mite e soleggiato, ideale per attività all’aperto. Le temperature si manterranno stabili e le condizioni di vento saranno favorevoli.

Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile lieve aumento delle temperature. Tuttavia, non si registreranno eventi meteorologici significativi, garantendo così un proseguimento di bel tempo per i residenti e i turisti che visiteranno Sanremo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +19° perc. +18.8° Assenti 11.4 N max 12.9 Tramontana 71 % 1025 hPa 3 nubi sparse +18.8° perc. +18.6° Assenti 7.7 N max 9.8 Tramontana 72 % 1025 hPa 6 poche nuvole +18.8° perc. +18.7° Assenti 7.1 NNE max 10 Grecale 73 % 1025 hPa 9 poche nuvole +20.1° perc. +20° Assenti 4.6 ENE max 8.8 Grecale 69 % 1027 hPa 12 poche nuvole +20.5° perc. +20.4° Assenti 3.4 NE max 7.5 Grecale 69 % 1026 hPa 15 poche nuvole +20.1° perc. +20° Assenti 3.6 NNE max 9.6 Grecale 71 % 1025 hPa 18 cielo sereno +18.9° perc. +18.9° Assenti 8 N max 11.4 Tramontana 76 % 1026 hPa 21 cielo sereno +18.8° perc. +18.6° Assenti 9.5 N max 10.3 Tramontana 71 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:54 e tramonta alle ore 18:31

