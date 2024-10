Previsioni Meteo Sanremo: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Sanremo si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa durante la notte. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 18,3°C e i 20,1°C, mentre la velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 70%, garantendo un clima gradevole per gli abitanti e i turisti della città.

Durante la notte, Sanremo vedrà un cielo inizialmente con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98% intorno all’1:00. Le temperature si manterranno attorno ai 18°C, con una leggera brezza proveniente da nord. Con il passare delle ore, la nuvolosità tenderà a diminuire, portando a un miglioramento delle condizioni meteorologiche.

Nella mattina, si assisterà a un progressivo diradamento delle nubi, con il cielo che si presenterà a tratti sereno. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 20,1°C intorno a mezzogiorno, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta, con intensità che non supereranno i 6,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 66%, rendendo l’aria fresca ma piacevole.

Il pomeriggio si prevede particolarmente soleggiato, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa che scenderà al 3%. Le temperature inizieranno a calare leggermente, attestandosi intorno ai 18,7°C alle 17:00. Anche in questo frangente, il vento continuerà a essere lieve, favorendo attività all’aperto e passeggiate lungo il mare.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo sereno e temperature che si manterranno attorno ai 18,5°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da nord-nord est, creando un’atmosfera piacevole per chi desidera trascorrere la serata all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sanremo nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni meteorologiche favorevoli, con temperature miti e cieli sereni. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Gli abitanti e i visitatori possono quindi godere di un’ottima settimana, con un meteo che promette di rimanere stabile e gradevole.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Sanremo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.2° perc. +18° Assenti 7.1 N max 7.2 Tramontana 73 % 1025 hPa 4 nubi sparse +18.1° perc. +17.8° Assenti 7.7 N max 7.7 Tramontana 70 % 1024 hPa 7 cielo coperto +18.3° perc. +18° Assenti 6.3 NNE max 7.2 Grecale 69 % 1025 hPa 10 nubi sparse +19.8° perc. +19.5° Assenti 4.9 E max 5.1 Levante 65 % 1025 hPa 13 poche nuvole +20° perc. +19.8° Assenti 5.5 ESE max 5.4 Scirocco 68 % 1024 hPa 16 cielo sereno +18.9° perc. +18.9° Assenti 2.6 NE max 2.7 Grecale 78 % 1024 hPa 19 cielo sereno +18.8° perc. +18.7° Assenti 7.8 NNE max 8.4 Grecale 77 % 1024 hPa 22 cielo sereno +18.6° perc. +18.5° Assenti 7.6 NNE max 8 Grecale 76 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:19

