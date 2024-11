Previsioni Meteo Sanremo: tutti i dettagli per il weekend 1 – 3 Novembre

MeteoWeb

Venerdì 1 Novembre si presenterà con un cielo sereno e temperature che varieranno da +18,3°C a +17,5°C. La velocità del vento sarà moderata, tra 6,8 km/h e 12,2 km/h, senza precipitazioni. Sabato 2 Novembre, la notte avrà una copertura nuvolosa del 17%, con temperature che scenderanno a +17,1°C. Durante il pomeriggio, il cielo diventerà coperto con una copertura del 98% e temperature intorno ai +19°C. Domenica 3 Novembre inizierà con un cielo coperto e temperature di +17,4°C, ma in serata si prevede un miglioramento con cieli sereni.

Venerdì 1 Novembre

Nella notte di Venerdì 1 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +18,3°C alle 00:00, scendendo leggermente a +17,5°C entro le 23:00. La temperatura percepita varierà tra +17,8°C e +17,1°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 6,8 km/h e 12,2 km/h, con direzione prevalentemente Nord e Nord-Est. Non si registreranno precipitazioni, mantenendo l’umidità attorno al 59% e la pressione atmosferica stabile a 1025 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno. Alle 06:00, la temperatura sarà di +17,6°C, con una leggera brezza che soffierà a 12,4 km/h. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo +19,7°C alle 11:00. L’umidità si manterrà intorno al 56%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

Nel pomeriggio, il bel tempo proseguirà, con temperature che toccheranno il picco di +19,8°C alle 12:00. La brezza si farà sentire con una velocità di circa 11,9 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà assente, e l’umidità aumenterà leggermente fino a 66%. La pressione atmosferica si manterrà costante a 1024 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno e le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai +17,5°C alle 23:00. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi tra 6,8 km/h e 7,9 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 67%, con una pressione atmosferica che rimarrà a 1024 hPa.

Sabato 2 Novembre

La notte di Sabato 2 Novembre si presenterà con poche nuvole, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 17%. Le temperature si attesteranno intorno ai +17,4°C alle 00:00, scendendo leggermente a +17,1°C entro le 02:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 6,1 km/h e 8,3 km/h, con direzione prevalentemente Nord e Nord-Est. Non si registreranno precipitazioni, mantenendo l’umidità attorno al 66% e la pressione atmosferica stabile a 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo si manterrà prevalentemente sereno con temperature che saliranno fino a +18,3°C alle 09:00. La brezza sarà leggera, con velocità di circa 2,9 km/h. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 33% alle 10:00. L’umidità si manterrà attorno al 60%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1023 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà coperto alle 13:00, con una copertura nuvolosa che toccherà il 98%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19°C, mentre la velocità del vento sarà di circa 8,8 km/h. L’umidità aumenterà fino a 71%, con una pressione atmosferica che scenderà a 1022 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà nubi sparse con temperature che scenderanno a +17,5°C alle 23:00. La velocità del vento si manterrà tra 5,3 km/h e 6,2 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 69%, con una pressione atmosferica che rimarrà a 1024 hPa.

Domenica 3 Novembre

Nella notte di Domenica 3 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 86%. Le temperature si attesteranno intorno ai +17,4°C alle 00:00, scendendo a +17,0°C entro le 03:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 5,1 km/h e 8,1 km/h, con direzione prevalentemente Nord e Nord-Est. Non si registreranno precipitazioni, mantenendo l’umidità attorno al 61% e la pressione atmosferica stabile a 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che toccheranno i +19,1°C alle 11:00. La brezza sarà leggera, con velocità di circa 4,2 km/h. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 44%. L’umidità si stabilizzerà attorno al 55%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1025 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto fino alle 13:00, quando la temperatura si attesterà a +19°C. La velocità del vento sarà di circa 3,9 km/h. L’umidità aumenterà fino a 59%, con una pressione atmosferica che rimarrà a 1024 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si schiarirà e si presenterà sereno. Le temperature scenderanno a +17,3°C alle 23:00. La velocità del vento si manterrà tra 4,3 km/h e 6,1 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 62%, con una pressione atmosferica che rimarrà a 1025 hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Sanremo si preannuncia prevalentemente sereno e temperato, con temperature che varieranno tra i +17°C e i +19°C. Venerdì offrirà condizioni ideali per attività all’aperto, mentre Sabato vedrà un aumento della copertura nuvolosa, senza però compromettere il clima mite. Domenica, infine, si assisterà a un miglioramento con cieli sereni in serata. Gli amanti del bel tempo troveranno quindi ottime opportunità per godere di questo weekend.

