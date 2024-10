Previsioni Meteo Santa Maria Capua Vetere: il bollettino per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Santa Maria Capua Vetere nella giornata di Domenica 6 Ottobre si presenteranno prevalentemente serene, con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 15°C e i 22°C durante le diverse fasce orarie. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 14,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1014 hPa.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole. Le temperature scenderanno fino a raggiungere i 15°C. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 3 km/h, e l’umidità si manterrà alta, intorno all’83%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere sereno con qualche nuvola sparsa. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 22°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 11,8 km/h, mentre l’umidità inizierà a diminuire, attestandosi attorno al 48%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con poche nuvole e temperature che si manterranno sui 20-22°C. Il vento continuerà a soffiare da Ovest-Sud Ovest con una velocità che potrà arrivare fino a 14,6 km/h. L’umidità si aggirerà attorno al 53%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con poche nuvole. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi sotto i 3 km/h, e l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 72%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Santa Maria Capua Vetere indicano una giornata di Domenica 6 Ottobre caratterizzata da condizioni meteo favorevoli, ideali per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e un cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Santa Maria Capua Vetere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +16° perc. +15.8° prob. 40 % 3.1 E max 4 Levante 83 % 1013 hPa 3 cielo sereno +15.4° perc. +15.2° prob. 24 % 3.5 ENE max 3.6 Grecale 84 % 1012 hPa 6 cielo sereno +15.9° perc. +15.6° prob. 20 % 3.2 NE max 3.5 Grecale 82 % 1013 hPa 9 nubi sparse +19.8° perc. +19.5° prob. 24 % 4.1 OSO max 6.8 Libeccio 63 % 1014 hPa 12 poche nuvole +22.1° perc. +21.6° prob. 7 % 11.8 OSO max 13 Libeccio 48 % 1013 hPa 15 poche nuvole +20.9° perc. +20.4° Assenti 13.5 OSO max 13.5 Libeccio 53 % 1014 hPa 18 poche nuvole +18.1° perc. +17.7° Assenti 3.7 O max 6.6 Ponente 69 % 1015 hPa 21 poche nuvole +17.5° perc. +17.2° Assenti 2.1 NNE max 3.5 Grecale 72 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.