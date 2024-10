Previsioni Meteo Santa Maria Capua Vetere: il bollettino per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Giovedì 24 Ottobre, Santa Maria Capua Vetere si troverà a vivere condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa quasi totale, con temperature che varieranno da un minimo di 18,6°C nelle prime ore della notte a un massimo di 24,5°C nel corso della mattina. La presenza di vento sarà moderata, con velocità che raggiungeranno i 9,1 km/h nel pomeriggio. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa durante l’intera giornata.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili attorno ai 19°C, con una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 2,6 km/h e i 3 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità si attesterà intorno all’81%, creando una sensazione di calore moderato.

Con l’arrivo della mattina, il clima non subirà sostanziali variazioni. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 24,5°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma non si registreranno precipitazioni. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti che si muoveranno da ovest a una velocità di circa 7,7 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi attorno ai 22°C. La copertura nuvolosa continuerà a essere predominante, mantenendo il cielo grigio. La probabilità di pioggia rimarrà molto bassa, con valori che non supereranno il 3%. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 74%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà coperto, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, con valori che non supereranno il 17%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Santa Maria Capua Vetere nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, e il clima continuerà a essere caratterizzato da una leggera brezza. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso potrebbe persistere anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Santa Maria Capua Vetere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.6° perc. +19.7° Assenti 3 NNO max 3.4 Maestrale 81 % 1027 hPa 3 cielo coperto +18.8° perc. +19° Assenti 3.1 NNO max 3.4 Maestrale 83 % 1026 hPa 6 cielo coperto +18.8° perc. +18.9° Assenti 2.6 N max 3 Tramontana 82 % 1027 hPa 9 cielo coperto +22.3° perc. +22.3° Assenti 2.2 ONO max 3.6 Maestrale 66 % 1027 hPa 12 cielo coperto +24.5° perc. +24.4° Assenti 7.7 O max 8.1 Ponente 56 % 1026 hPa 15 cielo coperto +22.8° perc. +22.8° prob. 3 % 8.9 O max 9.3 Ponente 64 % 1025 hPa 18 cielo coperto +20.5° perc. +20.6° prob. 1 % 5.3 ONO max 6.7 Maestrale 77 % 1026 hPa 21 cielo coperto +19.7° perc. +19.9° prob. 13 % 2 N max 3.4 Tramontana 83 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 17:05

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.