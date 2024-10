Previsioni Meteo Santa Maria Capua Vetere: il bollettino per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Santa Maria Capua Vetere di Giovedì 3 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si protrarranno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,4°C e i 23,7°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno all’85%. I venti, prevalentemente provenienti da sud e sud-est, varieranno in intensità, con raffiche che potranno raggiungere i 39,9 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 20°C, con un’umidità che si aggirerà intorno all’84%. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 6,4 km/h.

Nella mattina, le previsioni del tempo continueranno a mostrare pioggia leggera. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22,9°C intorno alle 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e i venti si intensificheranno, con velocità che potranno arrivare fino a 22,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 71%.

Il pomeriggio porterà un incremento dell’intensità delle precipitazioni, con pioggia moderata prevista. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 20,4°C alle 15:00. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 30 km/h, mentre l’umidità rimarrà elevata, intorno all’84%.

In serata, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con pioggia leggera che si protrarrà fino a notte. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20°C, con un’umidità che si manterrà sopra l’80%. I venti, sebbene più leggeri rispetto al pomeriggio, continueranno a soffiare con intensità moderata.

In conclusione, le previsioni meteo per Santa Maria Capua Vetere nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni di instabilità, con possibilità di ulteriori precipitazioni. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto. Domani e dopodomani, si prevede un miglioramento parziale, ma le temperature rimarranno fresche e l’umidità alta, suggerendo un clima autunnale tipico della stagione.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Santa Maria Capua Vetere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.8° perc. +21° 0.19 mm 6.4 SSE max 14.2 Scirocco 77 % 1009 hPa 3 pioggia leggera +20.2° perc. +20.5° 0.36 mm 6.1 S max 13.8 Ostro 84 % 1008 hPa 6 pioggia leggera +20.6° perc. +20.8° 0.12 mm 7.2 SSE max 19.9 Scirocco 82 % 1008 hPa 9 pioggia leggera +22.9° perc. +23.1° 0.66 mm 18.5 S max 30.6 Ostro 71 % 1008 hPa 12 pioggia leggera +23.7° perc. +23.9° 0.79 mm 22.9 SSO max 32.7 Libeccio 69 % 1006 hPa 15 pioggia moderata +20.4° perc. +20.7° 1.44 mm 5.6 SSE max 9.8 Scirocco 84 % 1005 hPa 18 pioggia moderata +19.8° perc. +20.1° 2.02 mm 8.8 SSE max 24.4 Scirocco 87 % 1005 hPa 21 cielo coperto +20° perc. +20.2° prob. 76 % 9 SSE max 23.1 Scirocco 83 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.