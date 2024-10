Previsioni Meteo Santa Maria Capua Vetere: il bollettino per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 14 Ottobre a Santa Maria Capua Vetere indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo risulterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,5°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento, con schiarite che si presenteranno nella mattina. Le temperature saliranno, raggiungendo i 24,6°C nel primo pomeriggio, mentre il vento si manterrà leggero.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 88%. La temperatura si aggirerà attorno ai 17,5°C, con una leggera brezza proveniente da nord. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 100% alle 01:00, mantenendo temperature simili. A partire dalle 03:00, si inizieranno a vedere delle nubi sparse, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa.

La mattina si presenterà con un cielo sereno, specialmente dalle 07:00 in poi, quando la temperatura salirà rapidamente fino a 21,8°C alle 09:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti principalmente da nord-est. Le condizioni di umidità si manterranno intorno al 54%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, ma senza precipitazioni. Le temperature toccheranno il picco massimo di 24,7°C alle 13:00. Il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo una velocità di 11,3 km/h alle 15:00. L’umidità si manterrà attorno al 43%, rendendo il clima piacevole e ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ritorno a condizioni più nuvolose, con il cielo che si coprirà nuovamente. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 18,4°C alle 23:00. La velocità del vento rimarrà bassa, con raffiche che non supereranno i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Santa Maria Capua Vetere indicano un miglioramento temporaneo nella giornata di Lunedì, con temperature miti e condizioni di cielo variabile. Tuttavia, si prevede un ritorno a condizioni più nuvolose nei giorni successivi, con possibilità di piogge. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Santa Maria Capua Vetere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.5° perc. +17.2° Assenti 3.2 N max 3.7 Tramontana 72 % 1020 hPa 3 nubi sparse +16.8° perc. +16.4° Assenti 4 NNE max 3.9 Grecale 75 % 1019 hPa 6 nubi sparse +16.8° perc. +16.4° Assenti 4.6 NE max 5.2 Grecale 73 % 1019 hPa 9 cielo sereno +21.8° perc. +21.5° Assenti 2.2 E max 3.3 Levante 54 % 1020 hPa 12 cielo sereno +24.6° perc. +24.2° Assenti 9 OSO max 8.2 Libeccio 44 % 1019 hPa 15 nubi sparse +23.3° perc. +22.9° Assenti 11.3 OSO max 9 Libeccio 49 % 1018 hPa 18 nubi sparse +19.4° perc. +19.2° Assenti 3.9 ONO max 4.8 Maestrale 66 % 1019 hPa 21 cielo coperto +18.8° perc. +18.6° Assenti 2.8 NNO max 3.9 Maestrale 71 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:19

