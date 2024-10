Previsioni Meteo Santa Maria Capua Vetere: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Santa Maria Capua Vetere indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto, mentre nella sera ci sarà un parziale miglioramento con il ritorno di nubi sparse.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17,1°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. La copertura nuvolosa sarà al 22%, garantendo una visibilità discreta. Con l’avanzare delle ore, nella mattina, le temperature saliranno fino a raggiungere i 24,4°C intorno a mezzogiorno. La nuvolosità aumenterà, con una copertura che arriverà fino al 70%. I venti si manterranno leggeri, con velocità che varieranno tra 4,8 km/h e 5,6 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cielo coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 21,2°C alle 16:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 94%, e i venti si intensificheranno, con raffiche che potranno arrivare fino a 10 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando tra il 58% e il 60%.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 18,2°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 61%, e i venti si faranno più deboli, mantenendosi sotto i 5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con condizioni di stabilità atmosferica.

In conclusione, le previsioni meteo per Santa Maria Capua Vetere nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nuvolosità. Martedì e mercoledì potrebbero presentarsi con condizioni simili, ma si consiglia di monitorare eventuali aggiornamenti per eventuali variazioni nel meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.8° perc. +16.5° Assenti 4.8 NNE max 5.1 Grecale 74 % 1024 hPa 4 nubi sparse +16.3° perc. +15.8° Assenti 4.9 NNE max 5.4 Grecale 70 % 1024 hPa 7 poche nuvole +17.9° perc. +17.5° Assenti 5.4 NE max 7.4 Grecale 65 % 1025 hPa 10 nubi sparse +23.1° perc. +22.8° Assenti 2.8 NE max 6.3 Grecale 52 % 1024 hPa 13 nubi sparse +24.8° perc. +24.5° Assenti 1 OSO max 5 Libeccio 46 % 1023 hPa 16 cielo coperto +21.2° perc. +20.9° Assenti 8.6 O max 10 Ponente 58 % 1023 hPa 19 nubi sparse +19.6° perc. +19.2° Assenti 2.2 NNO max 3.7 Maestrale 61 % 1023 hPa 22 nubi sparse +18.6° perc. +18.2° Assenti 4 NNE max 4.2 Grecale 67 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 17:00

