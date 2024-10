Previsioni Meteo Santa Maria Capua Vetere: il bollettino per la prossima settimana 21 – 24 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 21 Ottobre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 77% e temperature intorno ai 19,4°C. La brezza da Nord Est avrà una velocità di 9,2 km/h. Martedì, il cielo si presenterà coperto con temperature che raggiungeranno i 25,6°C a mezzogiorno e possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Mercoledì, le condizioni rimarranno simili, con temperature massime di 25,3°C e accumuli di pioggia di 0,49 mm. Giovedì, il cielo sarà parzialmente nuvoloso e le temperature varieranno tra 20,3°C e 21,1°C, senza precipitazioni previste.

Lunedì 21 Ottobre

Nella notte di Lunedì 21 Ottobre, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 77%. La temperatura si attesterà intorno ai 19,4°C, con una temperatura percepita di 19,5°C. La velocità del vento sarà di 9,2 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 19,1 km/h, creando una brezza vivace. La probabilità di precipitazioni sarà del 11%, mentre l’umidità si manterrà attorno al 77% e la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto. Alle 07:00, la temperatura salirà a 20,3°C e la copertura nuvolosa aumenterà fino al 61%. Il vento continuerà a soffiare da Nord Est a 8,7 km/h. Alle 09:00, la temperatura raggiungerà i 23,3°C, con una copertura nuvolosa del 73%. La situazione rimarrà stabile fino a mezzogiorno, quando la temperatura toccherà i 24,2°C e la copertura nuvolosa salirà all’82%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con temperature che varieranno tra i 24,5°C e i 24,2°C. La velocità del vento sarà piuttosto leggera, oscillando tra 2,2 km/h e 4,5 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà assente, mentre l’umidità si attesterà attorno al 54%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a mantenere una copertura nuvolosa. Alle 20:00, la temperatura scenderà a 20,4°C e l’umidità aumenterà fino al 71%. La velocità del vento sarà di 5,3 km/h, con una leggera brezza. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1026 hPa.

Martedì 22 Ottobre

Nella notte di Martedì 22 Ottobre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 72%. La temperatura si attesterà intorno ai 19,2°C, con una temperatura percepita di 19,3°C. La velocità del vento sarà di 5,8 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 6,3 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 12%, mentre l’umidità si manterrà attorno al 78%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto. Alle 07:00, la temperatura salirà a 20°C con una copertura nuvolosa del 99%. La velocità del vento sarà di 5,8 km/h. Alle 09:00, la temperatura raggiungerà i 23,1°C, mantenendo una copertura nuvolosa del 93%. La situazione rimarrà stabile fino a mezzogiorno, quando la temperatura toccherà i 25,6°C e la copertura nuvolosa si attesterà al 96%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente coperto e si verificheranno piogge leggere a partire dalle 14:00, con una temperatura che scenderà a 23,8°C. La velocità del vento aumenterà fino a 12 km/h. Le precipitazioni continueranno fino alle 17:00, con accumuli di pioggia che raggiungeranno 0,37 mm.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto. Alle 20:00, la temperatura scenderà a 20,5°C e l’umidità aumenterà fino al 77%. La velocità del vento sarà di 4,6 km/h, con una leggera brezza. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1026 hPa.

Mercoledì 23 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 23 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 96%. La temperatura si attesterà intorno ai 19,3°C, con una temperatura percepita di 19,4°C. La velocità del vento sarà di 4,8 km/h proveniente da Nord – Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà attorno all’81%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto. Alle 07:00, la temperatura salirà a 19,8°C con una copertura nuvolosa del 100%. La velocità del vento sarà di 4,7 km/h. Alle 09:00, la temperatura raggiungerà i 22,6°C, mantenendo una copertura nuvolosa del 95%. La situazione rimarrà stabile fino a mezzogiorno, quando la temperatura toccherà i 25,3°C e la copertura nuvolosa si attesterà all’80%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto e si verificheranno piogge leggere a partire dalle 12:00, con una temperatura che scenderà a 24,7°C. La velocità del vento sarà di 4,6 km/h. Le precipitazioni continueranno fino alle 17:00, con accumuli di pioggia che raggiungeranno 0,49 mm.

Nella sera, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso. Alle 20:00, la temperatura scenderà a 20,3°C e l’umidità aumenterà fino al 73%. La velocità del vento sarà di 5,1 km/h, con una leggera brezza. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1027 hPa.

Giovedì 24 Ottobre

Nella notte di Giovedì 24 Ottobre, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 39%. La temperatura si attesterà intorno ai 18,8°C, con una temperatura percepita di 18,8°C. La velocità del vento sarà di 6,7 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 10 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà attorno al 76%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso. Alle 07:00, la temperatura salirà a 19,2°C con una copertura nuvolosa del 24%. La velocità del vento sarà di 6,1 km/h. La situazione rimarrà stabile fino a mezzogiorno, quando la temperatura toccherà i 20,5°C e la copertura nuvolosa si attesterà al 46%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature che varieranno tra i 20,3°C e i 21,1°C. La velocità del vento sarà piuttosto leggera, oscillando tra 4,6 km/h e 5,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà attorno al 73%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a mantenere una copertura nuvolosa. Alle 20:00, la temperatura scenderà a 20,3°C e l’umidità aumenterà fino al 73%. La velocità del vento sarà di 5,1 km/h, con una leggera brezza. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1027 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un clima variabile con temperature che si manterranno su valori miti, ma con la possibilità di piogge leggere, specialmente Martedì e Mercoledì. Si consiglia di tenere d’occhio le condizioni meteo, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.