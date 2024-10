Previsioni Meteo Santa Maria Capua Vetere: tutti i dettagli per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Santa Maria Capua Vetere di Domenica 27 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura minima si attesterà intorno ai 17,8°C in serata, mentre il picco massimo raggiungerà i 23,8°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle prime ore della giornata, per poi ridursi nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che varierà tra i 18,2°C e i 19,3°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 1,7 km/h e i 3,1 km/h, con direzione prevalentemente settentrionale. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1022 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 22,4°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% fino a metà mattina, per poi iniziare a diradarsi. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5,8 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi intorno al 59%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente, con l’arrivo di nubi sparse e un cielo che si schiarirà progressivamente. Le temperature toccheranno il massimo di 23,8°C alle ore 13:00, per poi scendere a 20,8°C verso le 16:00. La velocità del vento si attesterà tra i 8,7 km/h e i 9,6 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da ovest-sudovest. L’umidità continuerà a diminuire, portandosi intorno al 51%.

La sera si presenterà con un cielo sereno e temperature in calo, che scenderanno fino a 17,8°C a mezzanotte. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori attorno ai 3,8 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 75%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Santa Maria Capua Vetere indicano una giornata di Domenica 27 Ottobre con un inizio nuvoloso, seguito da un miglioramento nel pomeriggio. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che continueranno a mantenersi su valori gradevoli e un cielo che si presenterà più sereno. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Santa Maria Capua Vetere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.3° perc. +19.4° Assenti 2.3 NNE max 2.5 Grecale 81 % 1022 hPa 3 cielo coperto +18.7° perc. +18.8° Assenti 1.7 NNO max 2.9 Maestrale 82 % 1021 hPa 6 cielo coperto +18.3° perc. +18.3° Assenti 2.6 N max 2.4 Tramontana 81 % 1022 hPa 9 cielo coperto +21.5° perc. +21.4° Assenti 4.2 SO max 6.3 Libeccio 64 % 1023 hPa 12 cielo coperto +23.6° perc. +23.3° Assenti 6.4 OSO max 6 Libeccio 52 % 1023 hPa 15 nubi sparse +22.5° perc. +22.3° Assenti 9 OSO max 7.8 Libeccio 56 % 1023 hPa 18 poche nuvole +19.5° perc. +19.3° Assenti 3.7 NO max 4.5 Maestrale 69 % 1024 hPa 21 cielo sereno +18.4° perc. +18.2° Assenti 4.2 N max 4.8 Tramontana 73 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 17:01

