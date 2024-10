Previsioni Meteo Santa Maria Capua Vetere: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Santa Maria Capua Vetere si prevede una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente nuvoloso e un progressivo deterioramento delle condizioni meteo nel corso del pomeriggio e della sera. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 25,8°C durante le ore centrali della giornata. Tuttavia, si registreranno anche precipitazioni significative, in particolare nel tardo pomeriggio e in serata.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà elevata, attorno al 77%. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 3 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di poche nuvole e temperature che saliranno fino a 22,2°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera più gradevole. Tuttavia, la nuvolosità aumenterà nuovamente nel corso della giornata, con nubi sparse che si faranno sempre più dense.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di pioggia leggera a partire dalle ore 16:00. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 25,6°C. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno toccare i 26 km/h. La probabilità di precipitazioni aumenterà, portando a un clima più instabile.

La sera si prevede particolarmente perturbata, con l’arrivo di forti piogge che inizieranno intorno alle 20:00. Le temperature scenderanno rapidamente, arrivando a 17,7°C. Le precipitazioni saranno abbondanti, con accumuli che potranno superare i 5 mm. Il vento si intensificherà, con raffiche che potranno raggiungere i 56 km/h, rendendo la situazione meteorologica decisamente critica.

In conclusione, le previsioni meteo per Santa Maria Capua Vetere nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento solo a partire da Mercoledì. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per quanto riguarda le precipitazioni e la velocità del vento, che potrebbero influenzare le attività all’aperto. La situazione climatica richiederà un monitoraggio costante, soprattutto per chi ha in programma di uscire.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.2° perc. +19.2° Assenti 2.3 NNE max 2.9 Grecale 77 % 1018 hPa 3 cielo coperto +18.8° perc. +18.8° Assenti 0.8 NNE max 1.6 Grecale 78 % 1016 hPa 6 cielo coperto +18.9° perc. +18.9° Assenti 3.2 NE max 3.6 Grecale 79 % 1016 hPa 9 nubi sparse +23.6° perc. +23.5° Assenti 5.8 S max 9.7 Ostro 55 % 1016 hPa 12 nubi sparse +25.8° perc. +25.6° Assenti 19 SSO max 24.9 Libeccio 46 % 1015 hPa 15 nubi sparse +24.7° perc. +24.6° Assenti 16.3 S max 24.8 Ostro 53 % 1013 hPa 18 nubi sparse +22.2° perc. +22.2° prob. 14 % 6.8 S max 16 Ostro 65 % 1011 hPa 21 forte pioggia +17.7° perc. +17.7° 5.07 mm 9.2 SSO max 27 Libeccio 86 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:28

