Previsioni Meteo Santa Maria Capua Vetere: tutti i dettagli per domani mercoledì 30 ottobre

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Santa Maria Capua Vetere si troverà a vivere condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. Le temperature percepite si attesteranno intorno ai 24°C nel pomeriggio, mentre la notte si presenterà con valori più freschi, attorno ai 17°C. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 11 km/h, rendendo l’atmosfera piacevole e senza particolari disagi.

Durante la notte, i cieli si presenteranno sereni, con una temperatura che scenderà gradualmente fino a raggiungere i 17,8°C a mezzanotte. L’umidità si manterrà attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023 hPa. Le condizioni di calma e serenità continueranno fino all’alba, con una leggera brezza proveniente da Nord-Est.

Nella mattina, il sole brillerà senza ostacoli, portando le temperature a salire rapidamente. Alle 08:00, si registrerà già una temperatura di 20°C, che continuerà a crescere fino a raggiungere i 24°C intorno a mezzogiorno. L’umidità diminuirà progressivamente, favorendo una sensazione di benessere. La ventilazione rimarrà leggera, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà caldo e soleggiato, con temperature che toccheranno il picco di 24,8°C alle 13:00. La brezza leggera proveniente da Ovest contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, senza alcuna previsione di precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno al 42%, garantendo un comfort ottimale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, ma rimarranno comunque miti, attorno ai 19°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. L’umidità si stabilizzerà intorno al 66%, mentre la pressione atmosferica si manterrà costante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Santa Maria Capua Vetere indicano una giornata di Mercoledì 30 Ottobre caratterizzata da condizioni meteorologiche ideali, con cieli sereni e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede che il clima rimanga simile, con temperature che continueranno a oscillare attorno ai 20-24°C, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Santa Maria Capua Vetere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

T (C°) Precipitazioni Prec. Vento (km/h) V (km/h) Umidità Pressione
1 cielo sereno +17.7° perc. +17.4° Assenti 5 NE max 5 Grecale 70 % 1023 hPa 4 cielo sereno +17° perc. +16.6° Assenti 4.6 NE max 4.4 Grecale 72 % 1023 hPa 7 cielo sereno +18.4° perc. +18° Assenti 4 NE max 5.1 Grecale 68 % 1023 hPa 10 cielo sereno +22.9° perc. +22.6° Assenti 3 NE max 5 Grecale 51 % 1023 hPa 13 cielo sereno +24.8° perc. +24.4° Assenti 4.5 O max 5.2 Ponente 42 % 1021 hPa 16 cielo sereno +20.8° perc. +20.6° Assenti 9.6 O max 11.3 Ponente 61 % 1021 hPa 19 cielo sereno +19.1° perc. +18.8° Assenti 4.7 NNE max 5.4 Grecale 66 % 1022 hPa 22 cielo sereno +18.2° perc. +17.7° Assenti 6.3 NE max 7.4 Grecale 64 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 16:57

