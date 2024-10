Previsioni Meteo Sant’Agata Feltria: il bollettino per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Sant’Agata Feltria indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge leggere che accompagneranno gran parte della mattinata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. I venti, prevalentemente da nord-est, si presenteranno moderati, contribuendo a un clima fresco e umido.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,7°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di circa 9,9 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 22,1 km/h. L’umidità sarà molto alta, attorno al 99%, e si registreranno deboli precipitazioni, con un accumulo di circa 0,81 mm.

Con l’arrivo della mattina, la situazione non cambierà significativamente. La pioggia leggera continuerà a cadere, mantenendo la copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 15,1°C alle 09:00. I venti si faranno più intensi, con velocità che potranno arrivare fino a 15 km/h. Anche in questo frangente, l’umidità rimarrà elevata, intorno al 97%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si stabilizzeranno, con il passaggio a un cielo coperto. Le temperature inizieranno a scendere, toccando i 14,4°C alle 16:00. I venti continueranno a soffiare da nord-est, con intensità moderata. La probabilità di precipitazioni diminuirà, ma l’umidità rimarrà alta, attorno al 96%.

La sera porterà un miglioramento parziale, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 13,4°C, con venti che si attenueranno, raggiungendo i 6,8 km/h. L’umidità, sebbene in calo, si manterrà comunque sopra il 98%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 20 Ottobre a Sant’Agata Feltria evidenziano una giornata prevalentemente piovosa, con un graduale miglioramento verso la sera. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Sant’Agata Feltria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +13.7° perc. +13.7° 0.81 mm 9.9 NNE max 22.1 Grecale 99 % 1019 hPa 3 pioggia leggera +13.3° perc. +13.3° 0.18 mm 6.7 NNO max 17.4 Maestrale 99 % 1019 hPa 6 pioggia leggera +13.7° perc. +13.7° 0.36 mm 7.6 NNE max 23 Grecale 99 % 1020 hPa 9 pioggia leggera +15.1° perc. +15.2° 0.19 mm 12.6 ENE max 34.4 Grecale 97 % 1022 hPa 12 pioggia leggera +15.4° perc. +15.4° 0.11 mm 14.8 ENE max 31.9 Grecale 93 % 1023 hPa 15 cielo coperto +14.7° perc. +14.7° prob. 19 % 11.4 ENE max 27.2 Grecale 95 % 1024 hPa 18 cielo coperto +13.8° perc. +13.8° prob. 7 % 8.6 NE max 23.5 Grecale 97 % 1026 hPa 21 nubi sparse +13.4° perc. +13.3° Assenti 6 NE max 16 Grecale 98 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 18:14

