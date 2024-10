Previsioni Meteo Sant’Agata Feltria: il bollettino per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre, Sant’Agata Feltria si presenterà con un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno nel corso della giornata. Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da poche nuvole e temperature intorno ai 12,5°C, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con valori che raggiungeranno i 18,8°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le nubi si intensificheranno ulteriormente, portando a un cielo coperto e temperature che scenderanno fino a 15,6°C. Infine, la sera si presenterà con nubi sparse e temperature stabili attorno ai 13,5°C.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno tranquille, con un cielo che si manterrà sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai 12,5°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 4 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 91%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1020 hPa.

Nella mattina, il cielo si coprirà progressivamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 62% entro le ore 12:00. Le temperature saliranno fino a 18,8°C, con una percezione termica leggermente più alta. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque sotto i 6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 94%. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 18,6°C alle 13:00 e scendendo fino a 15,6°C alle 16:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 5 km/h, con un’umidità che aumenterà fino al 91%.

La sera porterà un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 13,5°C. La velocità del vento rimarrà bassa, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 96%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sant’Agata Feltria indicano una giornata caratterizzata da un cielo nuvoloso e temperature moderate. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di precipitazioni, rendendo opportuno monitorare costantemente le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Sant’Agata Feltria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +12.5° perc. +12.2° Assenti 4 SO max 4.1 Libeccio 91 % 1020 hPa 3 nubi sparse +12° perc. +11.6° Assenti 0.6 NO max 2.1 Maestrale 92 % 1020 hPa 6 nubi sparse +11.9° perc. +11.5° Assenti 1.4 SE max 3.2 Scirocco 93 % 1021 hPa 9 nubi sparse +16.8° perc. +16.6° Assenti 4.2 ENE max 3.7 Grecale 77 % 1021 hPa 12 nubi sparse +18.8° perc. +18.6° Assenti 4.6 ENE max 6.1 Grecale 71 % 1020 hPa 15 cielo coperto +17.5° perc. +17.4° Assenti 5.2 ENE max 6.5 Grecale 80 % 1019 hPa 18 nubi sparse +13.6° perc. +13.5° Assenti 3.2 ENE max 3.5 Grecale 97 % 1020 hPa 21 nubi sparse +13.5° perc. +13.4° Assenti 1.7 E max 2.6 Levante 96 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:22

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.