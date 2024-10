Previsioni Meteo Sant’Agata Feltria: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sant’Agata Feltria di Sabato 5 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge che si protrarranno fino alla mattina. Le temperature si manterranno piuttosto fresche, oscillando tra i 6,8°C e i 10,8°C. La copertura nuvolosa sarà predominante, con un graduale miglioramento previsto nel pomeriggio e in serata, quando si assisterà a schiarite e cieli sereni.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da pioggia leggera e moderata, con temperature che si attesteranno intorno ai 9°C. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 8,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 97%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nella mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di pioggia leggera fino alle ore centrali. Le temperature si aggireranno attorno ai 9,9°C, con una copertura nuvolosa al 100%. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, ma si prevede una diminuzione dell’intensità della pioggia. A partire dalle ore 10:00, il cielo inizierà a coprirsi di nubi, ma senza ulteriori precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, la situazione meteo migliorerà progressivamente. Le nubi si diraderanno, lasciando spazio a nubi sparse e, successivamente, a cieli sereni. Le temperature raggiungeranno un massimo di 10,8°C intorno alle 15:00, mentre la velocità del vento rimarrà bassa, non superando i 6,1 km/h. L’umidità inizierà a scendere, rendendo l’aria più gradevole.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature in calo fino a 6,8°C. Le condizioni di vento rimarranno tranquille, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità si stabilizzerà attorno al 92%, ma senza il rischio di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Sant’Agata Feltria indicano un inizio di giornata piovoso, seguito da un graduale miglioramento nel corso della giornata. Le temperature fresche e l’alta umidità caratterizzeranno la mattina, mentre il pomeriggio e la sera offriranno condizioni più serene e piacevoli. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in aumento, rendendo le giornate più gradevoli per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +9.5° perc. +9.5° 0.55 mm 4 NNE max 7.8 Grecale 97 % 1013 hPa 3 pioggia moderata +9.2° perc. +9.2° 1.16 mm 3.8 N max 8.2 Tramontana 97 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +8.8° perc. +8.8° 0.31 mm 4 NNO max 7.5 Maestrale 96 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +9° perc. +9° 0.18 mm 4.3 N max 7.2 Tramontana 94 % 1015 hPa 12 cielo coperto +10.3° perc. +9.7° prob. 40 % 4.4 N max 6.2 Tramontana 87 % 1014 hPa 15 cielo coperto +10.8° perc. +10° prob. 11 % 3.6 NNO max 6.1 Maestrale 83 % 1013 hPa 18 nubi sparse +7.8° perc. +7.8° prob. 3 % 2.4 O max 4.7 Ponente 92 % 1015 hPa 21 cielo sereno +7.1° perc. +7.1° Assenti 3.2 O max 5.1 Ponente 92 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:39

