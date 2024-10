Previsioni Meteo Sant’Anastasia: tutti i dettagli per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Sant’Anastasia si troverà a vivere condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La temperatura percepita risulterà leggermente inferiore rispetto a quella reale, ma comunque confortevole. I venti saranno leggeri, contribuendo a rendere l’atmosfera piacevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse e una temperatura di circa +18,6°C, che scenderà gradualmente fino a raggiungere circa +18°C nelle prime ore del mattino. L’umidità si manterrà attorno al 67%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1023 hPa. I venti saranno deboli, provenienti da Nord Est, con una velocità di circa 2,4 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20,9°C entro le 09:00 e i 23,2°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 46%. I venti continueranno a soffiare debolmente, con intensità che varierà tra 1,7 km/h e 6 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22-23°C, mantenendo un clima gradevole e ideale per attività all’aperto. Il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. L’umidità si attesterà intorno al 49-55%, mentre i venti, sempre leggeri, si disporranno prevalentemente da Ovest.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, scendendo fino a circa 19°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, garantendo una serata tranquilla e piacevole. I venti continueranno a mantenere una bassa intensità, contribuendo a un’atmosfera calma.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sant’Anastasia indicano una giornata di Mercoledì 30 Ottobre caratterizzata da condizioni meteorologiche ideali, con un cielo sereno e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo il clima particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Sant’Anastasia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.3° perc. +18° Assenti 3.3 NE max 4.2 Grecale 68 % 1023 hPa 4 cielo sereno +17.7° perc. +17.3° Assenti 2.7 NE max 4.1 Grecale 70 % 1023 hPa 7 cielo sereno +18.4° perc. +18° Assenti 3.1 NE max 4.2 Grecale 66 % 1023 hPa 10 cielo sereno +22° perc. +21.6° Assenti 1.7 N max 4.1 Tramontana 49 % 1023 hPa 13 cielo sereno +23.1° perc. +22.7° Assenti 6 O max 6.4 Ponente 46 % 1021 hPa 16 cielo sereno +21.2° perc. +20.8° Assenti 7.8 O max 9.7 Ponente 55 % 1021 hPa 19 cielo sereno +20° perc. +19.7° Assenti 5.1 NNE max 7.3 Grecale 61 % 1022 hPa 22 cielo sereno +19° perc. +18.6° Assenti 3.2 ENE max 6.3 Grecale 62 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 16:57

