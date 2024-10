Previsioni Meteo Sant’Antimo: il bollettino per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Sant’Antimo indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e il vento soffierà da sud con intensità variabile. Nella mattina, le piogge continueranno, con temperature che raggiungeranno i 23°C. La situazione non migliorerà nel pomeriggio, dove si prevedono piogge moderate e forti, con temperature in calo fino a 19°C. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, mantenendo però le piogge leggere.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, Sant’Antimo sarà avvolta da piogge leggere, con una temperatura di 21,4°C e una copertura nuvolosa del 100%. Il vento soffierà da sud-sud est a una velocità di 11,4 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 20,4 km/h. La probabilità di pioggia sarà alta, con accumuli di circa 0,38 mm.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, le condizioni rimarranno simili, con piogge leggere e temperature che varieranno tra 21°C e 23,7°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 24,7 km/h alle 10:00, mentre la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,53 mm.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un’intensificazione delle piogge, che diventeranno moderate, con temperature che scenderanno fino a 19,6°C alle 16:00. In questo intervallo, si registreranno accumuli significativi di pioggia, con punte di 7,09 mm. Il vento si farà più forte, con raffiche che potranno superare i 35 km/h.

La sera non porterà miglioramenti, con piogge leggere che continueranno fino a notte inoltrata. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20°C, mentre il vento manterrà una certa intensità, con velocità che varieranno tra 11,8 km/h e 24,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sant’Antimo nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto. La situazione meteo potrebbe migliorare solo nei giorni a seguire, ma per ora è opportuno prepararsi a un clima umido e piovoso.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.4° perc. +21.6° 0.38 mm 11.4 SSE max 20.4 Scirocco 76 % 1009 hPa 3 pioggia leggera +20.8° perc. +21.1° 0.25 mm 12 S max 20.8 Ostro 81 % 1008 hPa 6 cielo coperto +21.1° perc. +21.3° prob. 45 % 13.8 SSE max 25.5 Scirocco 79 % 1008 hPa 9 pioggia leggera +23.2° perc. +23.5° 0.43 mm 23.3 S max 33 Ostro 71 % 1008 hPa 12 pioggia leggera +23.7° perc. +23.9° 0.53 mm 24.4 S max 31.8 Ostro 69 % 1006 hPa 15 pioggia moderata +20.8° perc. +21° 1.47 mm 10.8 SSE max 15.3 Scirocco 81 % 1005 hPa 18 pioggia leggera +20.3° perc. +20.5° 0.61 mm 13.6 SSE max 31 Scirocco 81 % 1005 hPa 21 cielo coperto +20.7° perc. +20.8° prob. 76 % 16.6 SSE max 34.3 Scirocco 79 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:37

