Previsioni Meteo Sant’Antimo: il bollettino per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Sant’Antimo indicano una giornata caratterizzata da una variabilità nuvolosa, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura di circa 19,9°C e una copertura nuvolosa del 100%. Con il passare delle ore, si prevede una graduale diminuzione della copertura nuvolosa, che porterà a condizioni di nubi sparse.

Nella mattina, le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, portando a momenti di sole tra le nubi. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 10%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno un picco di circa 21,8°C, mantenendo una sensazione di freschezza grazie a una brezza vivace. La nuvolosità continuerà a essere presente, ma non si prevedono piogge significative. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1010 hPa, contribuendo a un clima relativamente stabile.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 19°C. Il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole, creando un’atmosfera piacevole per le attività all’aperto. Tuttavia, verso la fine della giornata, si prevede un aumento della nuvolosità, con possibilità di pioggia leggera nella tarda serata, accompagnata da una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sant’Antimo nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti. Domani e dopodomani, si assisterà a un aumento della nuvolosità e a temperature leggermente inferiori, quindi è consigliabile prepararsi a eventuali cambiamenti. La situazione meteo richiederà attenzione, soprattutto per chi pianifica attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Sant’Antimo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.9° perc. +19.9° prob. 80 % 20.4 OSO max 32 Libeccio 74 % 1005 hPa 3 nubi sparse +19.8° perc. +19.6° prob. 22 % 22.2 OSO max 31.8 Libeccio 69 % 1006 hPa 6 nubi sparse +19.4° perc. +18.9° prob. 32 % 17.6 O max 29.3 Ponente 58 % 1009 hPa 9 nubi sparse +21° perc. +20.5° prob. 10 % 20.1 OSO max 25.1 Libeccio 52 % 1010 hPa 12 nubi sparse +21.8° perc. +21.3° prob. 26 % 24.6 OSO max 27.8 Libeccio 49 % 1010 hPa 15 nubi sparse +21.3° perc. +20.8° prob. 26 % 22.1 OSO max 27 Libeccio 48 % 1009 hPa 18 nubi sparse +20.1° perc. +19.5° prob. 22 % 14.4 OSO max 20.9 Libeccio 49 % 1011 hPa 21 nubi sparse +20° perc. +19.4° prob. 4 % 7.2 SSO max 14.7 Libeccio 53 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.