Previsioni Meteo Sant’Antimo: tutti i dettagli per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Venerdì 1 Novembre a Sant’Antimo si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nelle ore pomeridiane e serali. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 16,4°C al mattino fino a un massimo di 23,4°C nel pomeriggio. La presenza di venti leggeri, con velocità comprese tra 4,2 km/h e 12,4 km/h, contribuirà a rendere l’atmosfera gradevole, mentre l’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 30% e il 68%.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La brezza leggera proveniente da nord-est garantirà un clima fresco e piacevole. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo circa 22°C entro le ore centrali della giornata. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nuvole che non influenzerà le condizioni generali. L’umidità si ridurrà, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 23°C. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo picchi di 12,4 km/h, ma continueranno a mantenere un’intensità moderata. Non si prevedono precipitazioni, quindi le attività all’aperto potranno svolgersi senza problemi.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa aumenterà, ma non si prevedono fenomeni di pioggia. L’umidità inizierà a risalire, portandosi verso il 68%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sant’Antimo indicano una giornata di Venerdì 1 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature miti e condizioni favorevoli per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della nuvolosità, ma senza significative variazioni climatiche. Gli amanti del sole e delle temperature gradevoli troveranno in questo weekend un’ottima occasione per godere di piacevoli momenti all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Sant’Antimo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.6° perc. +16.9° Assenti 5.9 NE max 8.6 Grecale 55 % 1023 hPa 4 cielo sereno +16.7° perc. +15.9° Assenti 6.3 NNE max 7.6 Grecale 56 % 1023 hPa 7 cielo sereno +17.4° perc. +16.5° Assenti 6.2 NE max 8.2 Grecale 50 % 1024 hPa 10 cielo sereno +21.6° perc. +20.7° Assenti 3.4 N max 4.5 Tramontana 35 % 1024 hPa 13 nubi sparse +23.4° perc. +22.6° Assenti 6.8 ONO max 6.6 Maestrale 30 % 1022 hPa 16 poche nuvole +20.4° perc. +19.7° Assenti 11.7 ONO max 14.4 Maestrale 46 % 1022 hPa 19 poche nuvole +18.9° perc. +18.5° Assenti 6.3 NO max 9.1 Maestrale 63 % 1023 hPa 22 nubi sparse +18.1° perc. +17.7° Assenti 4.2 N max 4.7 Tramontana 68 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 16:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.