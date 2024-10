Previsioni Meteo Sant’Antimo: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Sant’Antimo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel corso della mattina e della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 18,4°C e i 21,3°C, mentre il vento sarà generalmente debole, con intensità variabile. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, rendendo il giorno favorevole per attività all’aperto, sebbene si consiglia di tenere d’occhio il cielo.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,1°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100%, e il vento soffierà da Ovest a una velocità di circa 18,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 66%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, si assisterà a un leggero miglioramento, con il cielo che passerà a nubi sparse. Le temperature saliranno fino a 21,3°C alle 09:00, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 72%, mentre l’umidità scenderà al 58%. Questo renderà la mattinata più gradevole, ideale per una passeggiata o un’attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20,6°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 16,5 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 62%, e non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 18,4°C. Il cielo si presenterà con poche nuvole, e il vento sarà molto debole, creando un’atmosfera tranquilla. La copertura nuvolosa si ridurrà al 24%, favorendo possibili schiarite.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sant’Antimo nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Sabato e Domenica potrebbero riservare giornate più soleggiate, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto. Si consiglia di monitorare costantemente le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Sant’Antimo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.1° perc. +19.9° prob. 87 % 18.2 O max 31.4 Ponente 66 % 1008 hPa 3 cielo coperto +19° perc. +18.9° Assenti 10.9 O max 21.3 Ponente 71 % 1009 hPa 6 cielo coperto +19.4° perc. +19.2° Assenti 7.7 SO max 15.8 Libeccio 69 % 1011 hPa 9 nubi sparse +21.3° perc. +21° Assenti 15.9 SO max 19.3 Libeccio 58 % 1013 hPa 12 cielo coperto +20.9° perc. +20.7° Assenti 15.1 SO max 19.3 Libeccio 61 % 1013 hPa 15 cielo coperto +20.6° perc. +20.3° prob. 4 % 13 SO max 16.5 Libeccio 62 % 1014 hPa 18 cielo coperto +20.1° perc. +19.8° Assenti 6.6 SSO max 10.2 Libeccio 62 % 1015 hPa 21 nubi sparse +19.2° perc. +18.8° Assenti 0.8 SO max 4.2 Libeccio 64 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:24

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.