Previsioni Meteo Santeramo in Colle: tutti i dettagli per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 28 Ottobre, Santeramo in Colle si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa sarà variabile, passando da nubi sparse a un cielo completamente coperto, specialmente nelle ore centrali della giornata. La velocità del vento si manterrà su valori contenuti, con raffiche che non supereranno i 15 km/h.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 20°C intorno a mezzogiorno. L’umidità sarà piuttosto elevata, oscillando tra il 51% e il 69%, il che potrebbe rendere l’aria un po’ pesante. La velocità del vento si manterrà su valori leggeri, intorno ai 10 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. Non si prevedono precipitazioni significative, con il rischio di pioggia che rimarrà assente.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di circa 19°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che aumenterà fino al 70%. Anche in questo intervallo, il vento continuerà a soffiare leggermente, senza particolari intensificazioni. Le condizioni rimarranno stabili, senza segni di maltempo imminente.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 15°C. Il cielo rimarrà coperto, e l’umidità continuerà a mantenersi alta, superando il 80%. La velocità del vento potrebbe subire lievi variazioni, ma non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni generali.

In conclusione, le previsioni meteo per Santeramo in Colle indicano una giornata di Lunedì 28 Ottobre caratterizzata da un cielo coperto e temperature moderate. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile miglioramento verso il fine settimana, quando il cielo potrebbe schiarirsi e le temperature potrebbero aumentare leggermente. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le previsioni del tempo non mostrano segni di cambiamento immediato.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Santeramo in Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.7° perc. +13.5° Assenti 1.9 ONO max 3 Maestrale 91 % 1024 hPa 5 poche nuvole +13.3° perc. +12.9° Assenti 6 NNO max 6.3 Maestrale 85 % 1025 hPa 8 cielo coperto +16.7° perc. +16.3° Assenti 7.7 NNO max 9.9 Maestrale 69 % 1026 hPa 11 cielo coperto +20.1° perc. +19.5° Assenti 10.5 N max 9.5 Tramontana 51 % 1024 hPa 14 cielo coperto +19.2° perc. +18.6° Assenti 12.2 N max 10 Tramontana 56 % 1023 hPa 17 cielo coperto +16.2° perc. +15.7° Assenti 9.6 NNE max 14.5 Grecale 70 % 1024 hPa 20 cielo coperto +14.9° perc. +14.6° Assenti 9.4 NNO max 13.7 Maestrale 81 % 1024 hPa 23 cielo coperto +14° perc. +13.8° Assenti 8.9 NNO max 13.9 Maestrale 90 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 16:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.