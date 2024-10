Previsioni Meteo Santeramo in Colle: tutti i dettagli per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre a Santeramo in Colle indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni nuvolose e schiarite, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Nella notte, si registrerà un cielo coperto con temperature intorno ai 17,5°C e una leggera pioggia che si manifesterà tra l’1:00 e le 2:00. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di schiarite già dalla mattina.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 24,9°C intorno a mezzogiorno. La brezza proveniente da sud-ovest garantirà un clima piacevole, con una velocità del vento che si attesterà attorno ai 10-15 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 35-39%, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 25,6°C alle 14:00, con un cielo che si presenterà prevalentemente sereno e qualche nube sparsa. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con intensità che varierà tra 11 e 19 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile.

La sera porterà un ritorno di nubi sparse, con temperature in calo che si attesteranno intorno ai 17°C. Il vento si farà più leggero, con velocità che scenderà sotto i 10 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 76%, ma senza previsioni di precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Santeramo in Colle mostrano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su livelli gradevoli e un’alternanza di sole e nuvole. Giovedì e Venerdì si prevede un clima simile, con possibilità di qualche pioggia leggera nel fine settimana. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Santeramo in Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +17.5° perc. +17.5° 0.23 mm 7.1 SSO max 11.8 Libeccio 83 % 1012 hPa 4 cielo coperto +16.4° perc. +16° prob. 41 % 10.3 S max 24.9 Ostro 73 % 1011 hPa 7 cielo sereno +18.8° perc. +18.2° Assenti 13.7 SO max 24.2 Libeccio 57 % 1012 hPa 10 nubi sparse +23.1° perc. +22.6° Assenti 14 SO max 18.9 Libeccio 43 % 1012 hPa 13 cielo sereno +25.5° perc. +24.9° Assenti 11.7 S max 16.1 Ostro 32 % 1010 hPa 16 nubi sparse +21.5° perc. +21.1° Assenti 18.1 SSE max 29.6 Scirocco 52 % 1010 hPa 19 cielo coperto +18.4° perc. +18.2° Assenti 9.6 SSE max 20.7 Scirocco 72 % 1010 hPa 22 nubi sparse +17.2° perc. +16.9° Assenti 5.8 S max 6.8 Ostro 76 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:17

