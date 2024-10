Previsioni Meteo Sarno: il bollettino per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sarno indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio di giornata piovoso e un progressivo miglioramento nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori miti, mentre il vento si presenterà moderato. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle prime ore del giorno.

Durante la notte, Sarno sperimenterà pioggia leggera e moderata, con temperature che si attesteranno intorno a 19°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente totale, raggiungendo il 100%, e l’umidità si manterrà elevata, attorno all’85%. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 4 e i 5 km/h, proveniente principalmente da Nord Est. Le precipitazioni si presenteranno con intensità variabile, accumulando circa 1.43 mm di pioggia entro le prime ore del mattino.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Sebbene ci saranno ancora piogge leggere fino alle 09:00, la temperatura salirà fino a 22°C. La copertura nuvolosa inizierà a ridursi, passando dal 100% al 52%. A partire dalle 10:00, si assisterà a un netto calo delle precipitazioni, con solo sporadiche pioviggini. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo un picco di 24,2°C intorno a 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23°C. Le piogge saranno sporadiche e di lieve entità, con accumuli minimi. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5 km/h, ma rimarrà comunque una brezza leggera. L’umidità si manterrà attorno al 63%, contribuendo a una sensazione di calore moderato.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con il cielo che si presenterà completamente coperto. Non si prevedono precipitazioni significative, e l’umidità continuerà a mantenersi elevata, attorno al 78%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sarno indicano una giornata di transizione, con un inizio piovoso che lascerà spazio a momenti di miglioramento. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potrebbero finalmente godere di giornate più serene e soleggiate.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Sarno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.4° perc. +19.6° 0.38 mm 4.8 NE max 4.9 Grecale 85 % 1015 hPa 3 pioggia moderata +18.6° perc. +18.9° 1.88 mm 5.6 NE max 8.8 Grecale 90 % 1015 hPa 6 pioggia leggera +18.9° perc. +19.1° 0.85 mm 4 ESE max 7.4 Scirocco 85 % 1017 hPa 9 pioggia leggera +22.2° perc. +22.2° 0.11 mm 4.1 ENE max 7.5 Grecale 66 % 1019 hPa 12 pioggia leggera +24.2° perc. +24.1° 0.14 mm 0.7 ONO max 8.1 Maestrale 55 % 1019 hPa 15 cielo coperto +23.1° perc. +23.1° prob. 43 % 5 NNE max 10 Grecale 63 % 1019 hPa 18 cielo coperto +20.9° perc. +21.1° prob. 31 % 6 NE max 10.3 Grecale 77 % 1021 hPa 21 cielo coperto +20.2° perc. +20.4° prob. 3 % 8.1 NE max 11.9 Grecale 80 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:09

