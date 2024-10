Previsioni Meteo Sarno: il bollettino per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Sarno indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con la presenza di piogge leggere durante le prime ore della notte. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, che porterà a un pomeriggio prevalentemente nuvoloso, ma senza precipitazioni significative. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, con massime intorno ai 21°C.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno instabili, con pioggia leggera che continuerà a cadere fino alle prime ore del mattino. La temperatura si attesterà intorno ai 20°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 91%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 23,3 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo segnalano un progressivo diradamento delle nubi. Le temperature si attesteranno tra i 19°C e i 21°C, con una leggera diminuzione dell’umidità. Il cielo si presenterà con nubi sparse, e la probabilità di pioggia sarà molto bassa, attorno al 1%. La brezza sarà presente, con velocità che varieranno tra i 10 km/h e i 15 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a mantenere una copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 21°C, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 50%. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con una velocità che potrà arrivare fino a 17 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà quasi sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 18°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Sarno nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di Venerdì caratterizzata da piogge leggere e nuvolosità, si prevede un fine settimana con cieli sereni e temperature gradevoli. Sabato e Domenica offriranno condizioni ideali per attività all’aperto, con temperature che si manterranno attorno ai 22°C.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Sarno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20° perc. +20.4° 0.6 mm 13.2 OSO max 23.3 Libeccio 91 % 1005 hPa 3 nubi sparse +19.1° perc. +19.1° prob. 42 % 12 SO max 19.9 Libeccio 77 % 1007 hPa 6 nubi sparse +19.1° perc. +18.8° prob. 45 % 11.8 OSO max 21.5 Libeccio 66 % 1009 hPa 9 nubi sparse +20.7° perc. +20.2° prob. 1 % 13.6 SO max 22.3 Libeccio 55 % 1010 hPa 12 nubi sparse +21.1° perc. +20.7° prob. 12 % 15.7 OSO max 23.1 Libeccio 54 % 1010 hPa 15 nubi sparse +21.2° perc. +20.7° prob. 12 % 16.7 OSO max 25.6 Libeccio 50 % 1010 hPa 18 nubi sparse +19.7° perc. +19.2° prob. 8 % 7.8 OSO max 14.5 Libeccio 55 % 1011 hPa 21 poche nuvole +18.6° perc. +18.1° prob. 1 % 3.3 SSO max 6.1 Libeccio 60 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:33

