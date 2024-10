Previsioni Meteo Sarno: tutti i dettagli per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Sarno indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 23,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 13,2 km/h da est.

Nella mattina, le condizioni meteo inizieranno a mostrare qualche variazione, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 27,8°C intorno alle 11:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che si aggireranno tra i 1,6 km/h e i 6,8 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 41% e il 60%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 26,2°C. La copertura nuvolosa varierà dal 69% al 79%, e il vento si presenterà leggero, con intensità che non supererà i 10 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo così un clima asciutto e gradevole.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 23,1°C. La velocità del vento rimarrà bassa, e l’umidità si manterrà attorno al 56%. Non si registreranno precipitazioni, e la probabilità di pioggia rimarrà assente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sarno nei prossimi giorni evidenziano un clima stabile, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nubi. Si prevede che il fine settimana possa portare qualche variazione, ma attualmente non si intravedono eventi meteorologici significativi. Gli abitanti di Sarno possono quindi godere di una giornata di Giovedì all’insegna della tranquillità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Sarno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +23.2° perc. +23.1° Assenti 8.9 E max 13.2 Levante 59 % 1021 hPa 3 cielo coperto +23.5° perc. +23.3° prob. 4 % 5.4 NE max 6.2 Grecale 54 % 1019 hPa 6 cielo coperto +22.4° perc. +22.3° Assenti 1.7 NO max 3.6 Maestrale 60 % 1020 hPa 9 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° Assenti 3.6 SSE max 4.9 Scirocco 46 % 1020 hPa 12 nubi sparse +28° perc. +27.7° Assenti 7.3 SSO max 9 Libeccio 40 % 1019 hPa 15 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° Assenti 5.6 SSO max 7.5 Libeccio 47 % 1019 hPa 18 nubi sparse +24.5° perc. +24.3° Assenti 3.5 ESE max 6 Scirocco 52 % 1019 hPa 21 cielo coperto +23.6° perc. +23.4° Assenti 1.1 ESE max 4.2 Scirocco 55 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:13

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.