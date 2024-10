Previsioni Meteo Sarno: tutti i dettagli per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sarno per Mercoledì 9 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un’alternanza di pioggia leggera e momenti di cielo coperto. Durante la notte, si registreranno temperature comprese tra +18,8°C e +19,2°C, con una copertura nuvolosa che si manterrà elevata, raggiungendo il 98%. La pioggia leggera accompagnerà la prima parte della giornata, con accumuli che si attesteranno intorno a 0,24 mm. La velocità del vento varierà tra 8,1 km/h e 12,9 km/h, proveniente principalmente da sud e sud-ovest.

Nella mattina, le previsioni del tempo indicano una lieve attenuazione della pioggia, con temperature che saliranno fino a +24,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 60% e il 78%, con nubi sparse che daranno spazio a momenti di sole. La probabilità di precipitazioni diminuirà progressivamente, raggiungendo un valore minimo del 4% nel pomeriggio. Tuttavia, non si escludono brevi rovesci, soprattutto nel tardo pomeriggio, quando si prevede un ritorno della pioggia leggera con accumuli di circa 0,12 mm.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C e 23°C, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo prevalentemente coperto. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, attorno ai 10 km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno al 68%. Le condizioni di pioggia leggera continueranno a manifestarsi fino alla sera, quando le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo circa 20°C.

La sera si presenterà con cielo coperto e piogge intermittenti, con temperature che si aggireranno intorno ai 20°C. Le precipitazioni si intensificheranno leggermente, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,18 mm. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno all’80%, e la probabilità di pioggia si manterrà intorno al 10%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sarno nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge leggere e temperature che si manterranno su valori miti. Giovedì e Venerdì si prevede un miglioramento delle condizioni, con un aumento delle schiarite e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.8° perc. +19.1° 0.24 mm 12.9 S max 26.7 Ostro 90 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +19.2° perc. +19.5° 0.42 mm 9.6 SO max 15.4 Libeccio 88 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +19.6° perc. +19.9° 0.22 mm 7.1 SO max 13.8 Libeccio 87 % 1012 hPa 9 nubi sparse +22.4° perc. +22.5° prob. 36 % 6.3 SO max 11.1 Libeccio 67 % 1013 hPa 12 nubi sparse +24.2° perc. +24.2° prob. 28 % 10.9 SSO max 14.7 Libeccio 56 % 1012 hPa 15 cielo coperto +22.8° perc. +22.9° prob. 8 % 12.2 SSO max 15.7 Libeccio 68 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +21° perc. +21.2° 0.13 mm 9.7 S max 15.3 Ostro 80 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +20.3° perc. +20.6° 0.18 mm 8.1 S max 14.1 Ostro 84 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:25

