Previsioni Meteo Saronno: il bollettino per domani giovedì 24 ottobre

Le condizioni meteo a Saronno per Giovedì 24 Ottobre si presenteranno caratterizzate da una persistente instabilità atmosferica. Durante la notte, la pioggia leggera continuerà a cadere, con una copertura nuvolosa quasi totale. Le temperature si manterranno intorno ai 15°C, con un’umidità elevata che sfiorerà il 94%. La situazione non migliorerà significativamente durante la mattina, quando le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle precipitazioni, con valori di temperatura simili e una leggera intensificazione del vento.

Nella mattina, tra le 06:00 e le 12:00, la pioggia leggera continuerà a manifestarsi, con temperature che varieranno tra 14,9°C e 16,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà pressoché totale, e l’umidità si attesterà attorno all’85-94%. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra 1,5 km/h e 6 km/h, proveniente principalmente da est-sud-est. Le precipitazioni si presenteranno con intensità variabile, ma sempre sotto forma di pioviggine, con accumuli che non supereranno i 0,42 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni non subiranno sostanziali cambiamenti. Le previsioni meteo indicano che la pioggia leggera continuerà a cadere fino alle 16:00, con temperature che si manterranno attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 99-100%, e l’umidità si manterrà elevata, intorno all’86-90%. Anche in questo caso, il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 6,5 km/h.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, ci sarà una transizione verso cieli più coperti, ma le precipitazioni non si fermeranno. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 14-15°C. La pioggia leggera continuerà a manifestarsi, con accumuli che si manterranno contenuti. L’umidità rimarrà alta, attorno al 91%, e il vento continuerà a soffiare da est, mantenendo una velocità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Saronno nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni instabili, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si prevede che le temperature rimarranno relativamente stabili, ma con un aumento della probabilità di schiarite e una diminuzione delle precipitazioni a partire dal fine settimana. Gli amanti del sole dovranno pazientare ancora un po’, poiché le condizioni meteo non sembrano favorire un miglioramento immediato.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.2° perc. +15.3° 0.23 mm 1.6 ESE max 4.4 Scirocco 94 % 1028 hPa 3 pioggia leggera +15.2° perc. +15.2° 0.11 mm 2 E max 6.2 Levante 93 % 1027 hPa 6 pioggia leggera +14.9° perc. +14.9° 0.26 mm 1.9 SE max 6.1 Scirocco 94 % 1027 hPa 9 pioggia leggera +15.1° perc. +15.1° 0.34 mm 5.5 ESE max 13.4 Scirocco 93 % 1028 hPa 12 cielo coperto +16.2° perc. +16.2° prob. 73 % 6 ESE max 11.3 Scirocco 85 % 1027 hPa 15 pioggia leggera +15.5° perc. +15.4° 0.16 mm 6.2 ESE max 13 Scirocco 88 % 1026 hPa 18 cielo coperto +15.2° perc. +15.1° prob. 54 % 6.1 E max 14.5 Levante 91 % 1026 hPa 21 pioggia leggera +14.9° perc. +14.8° 0.12 mm 6.1 E max 14.9 Levante 92 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 17:18

