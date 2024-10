Previsioni Meteo Saronno: il bollettino per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Saronno di Lunedì 14 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con un miglioramento atteso nelle ore serali. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre la mattina sarà segnata da un cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 17,7°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,4 km/h.

Nella notte, a partire da mezzanotte, Saronno presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 40% e una temperatura di circa 13,8°C. Con il passare delle ore, il cielo si farà sempre più coperto, raggiungendo una copertura del 93% alle 01:00. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 13,6°C e 13,2°C fino alle prime luci dell’alba.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che salirà lentamente fino a raggiungere i 15,9°C entro le 11:00. L’umidità si attesterà attorno all’80%, rendendo l’aria piuttosto umida. La velocità del vento sarà contenuta, con punte di 4,6 km/h. A partire dalle 12:00, la temperatura toccherà i 16,5°C, mantenendo una copertura nuvolosa del 100%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti, con un cielo ancora coperto. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 17,7°C alle 14:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto i 6 km/h. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 71%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo si schiarirà progressivamente, passando da nubi sparse a un cielo sereno. Alle 19:00, la temperatura sarà di 14,9°C, e l’umidità salirà leggermente fino all’87%. Le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i 14°C entro la notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Saronno indicano una giornata nuvolosa, con un miglioramento atteso nelle ore serali. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in aumento. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di giornate più luminose e piacevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.8° perc. +13.4° Assenti 4.1 NNE max 4.4 Grecale 85 % 1020 hPa 3 nubi sparse +13.2° perc. +12.8° Assenti 4 NNE max 3.9 Grecale 84 % 1019 hPa 6 nubi sparse +13.2° perc. +12.8° Assenti 4.6 NE max 5.9 Grecale 83 % 1019 hPa 9 cielo coperto +14.9° perc. +14.4° Assenti 1.4 NE max 2.6 Grecale 77 % 1021 hPa 12 cielo coperto +16.5° perc. +16.1° Assenti 3.1 SSO max 3.1 Libeccio 74 % 1020 hPa 15 cielo coperto +17.6° perc. +17.3° Assenti 4.9 SO max 5.3 Libeccio 73 % 1018 hPa 18 nubi sparse +15.2° perc. +15.1° Assenti 1.9 OSO max 5 Libeccio 86 % 1019 hPa 21 nubi sparse +14.4° perc. +14.2° Assenti 2.6 N max 3.3 Tramontana 89 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:43 e tramonta alle ore 18:34

